Владимир Евланов встретился с лидерами школьного самоуправления Краснодара

Встреча президентов и актива ученического самоуправления с депутатами Государственной Думы Владимиром Евлановым и Дмитрием Ламейкиным прошла в 64 лицее Краснодара. На ней присутствовали лидеры из всех школ города, которые были избраны 15 октября и вошли в состав ученического Совета города.

– Уже сегодня вы закладываете фундамент вашего будущего. Уверен, среди вас те, кто в скором времени будет активно принимать участие в общественной и политической жизни города и края. Вы уже сейчас – лидеры своих школ и у каждого из вас есть идеи, как сделать жизнь учащихся насыщеннее и разнообразнее. А мы, в свою очередь, готовы поддержать ваши самые интересные инициативы и проекты на уровне Государственной Думы, – сказал Владимир Евланов.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова, заместитель директора городского департамента образования Евгения Шкута.

На встрече президенты ученического самоуправления из нескольких школ города рассказали об учебной и творческой жизни в своих образовательных учреждениях, и тех программах, благодаря которым им удалось победить на школьных выборах.

Встреча прошла в формате живого общения – активисты могли задать гостям интересующие вопросы не только о работе, но и личного характера.

Кроме того, участники встречи затронули темы профессионального самоопределения школьников и важности повышения престижа рабочих профессий среди молодежи.

На встрече была озвучена идея в течение года организовывать на базе каждой из школ встречи с представителями учебных заведений Краснодара, чтобы молодым краснодарцам было проще определиться с выбором будущего вуза и профессии.