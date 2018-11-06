На Кубани ветрено и тепло

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в регионе осадков не ожидается. В горах Туапсинского района возможен туман. Дневная температура — 11−16 °С, на Черноморском побережье — 13−18 °С, в Краснодаре — 13−15 °С.

Ветер по краю 5−10 м/с, днем местами порывы 12−17 м/с, на побережье 12−14 м/с, местами порывы 17 м/с, в Новороссийске 15−20 м/с, порывы могут достигать 23−25 м/с. В краевом центре ветер 5−10 м/с, днем ожидаются порывы 11−14 м/с.

6 и 7 ноября на Кубани сохранится сухая погода. Ночью и утром в некоторых пунктах ожидается туман. Ночью термометры покажут 1−6 °С, местами на востоке температура опустится до −1…−3 °С, днем будет 10−15 °С, местами потеплеет до 17 °C. Ветер 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с. В среду ветер немного ослабнет — 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.

На побережье Черного моря также без осадков. Ночные температуры — 5−10 °С, днем воздух прогреется до 13−18 °С. Во вторник ветер будет дуть со скоростью 9−14 м/с, местами порывы 12−17 м/с, в районе Новороссийска 15−20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с, В среду ветер стихнет до 6−11 м/с, порывы 14 м/с.

В Краснодаре 6 ноября сохранится солнечная погода, однако на следующий день в небе появятся облака. Ночью похолодает до 3−4 °С, днем будет 13−14 °С. Ветер 3−5 м/с.