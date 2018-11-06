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Приставы Горячего Ключа арестовали и изъяли забор

Вторник, 06 ноября 2018 10:29
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Арестом имущества, а именно – забора окончился для жителя города Горячий Ключ визит судебных приставов. Действия представителей закона обуславливались взысканием задолженности перед физическим лицом.
Житель города-курорта задолжал порядка пятидесяти тысяч рублей. Свои права заимодавец отстаивал в суде, который принял решение о взыскании задолженности в полном объеме.
Появившись у должника вместе с представителем взыскателя судебные приставы наложили арест на забор из профнастила. Забор тут же был изъят, чтобы, пройдя процедуру оценки, быть переданным на реализацию, после которой вырученные средства поступят на счет взыскателя.

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