Сочинские приставы отправили алиментщика в колонию-поселение

Судебные приставы-исполнители Хостинского районного отдела г. Сочи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя - должника по алиментам. Обязанный к выплате средств на содержание 6-летней дочери, он злостно уклонялся от выполнения решения суда. Причем, игнорирование родительских обязанностей привело к тому, что мужчина стал алиментным «рецидивистом».

Следует отметить, что в январе 2017-го года хостинец был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), получив административное наказание в виде 50 часов обязательных работ. Нужных выводов горе-отец не сделал, поэтому в октябре 2017 года получил уже уголовное наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

Однако и это не заставило мужчину раскошелиться. Он накопил долга по алиментам на сумму порядка пятидесяти тысяч рублей. Поскольку задолженность только росла, в отношении безответственного папаши судебные приставы возбудили второе уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей), материалы которого были переданы в суд. Приговор за безответственность – четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.