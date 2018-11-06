Рост стоимости продовольственных товаров способствовал приближению инфляции в ЮФО к общероссийской в сентябре

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в сентябре выросла по сравнению с августом на 0,5 процентного пункта и составила 3,3%. Ее уровень по-прежнему оставался несколько ниже общероссийского показателя (3,4% в сентябре). Основной вклад в повышение инфляции вносил рост цен на отдельные продовольственные товары. По большинству товаров и услуг (3/4 потребительской корзины) годовой прирост цен не превысил 4%.

Рост стоимости продовольственных товаров на Юге ускорился на 1,2 процентного пункта и в сентябре составил 3,2% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Наиболее интенсивно дорожала плодоовощная продукция (в годовом выражении +8,5%), мясопродукты (+4,8%) и яйца (+21,1%). Вклад в ускорение инфляции по продовольствию также внесла коррекция цен на сахар. Снижение урожая привело к росту стоимости «борщевого набора» в годовом выражении (в расчете на 1 кг каждого компонента: картофель, свекла, морковь, капуста и лук) со 109 рублей в сентябре 2017 года до 135 рублей в сентябре 2018 года (основной рост отмечается на капусту, свеклу и морковь). В связи с изменением внешнеэкономических условий ускоряется рост стоимости импортируемых фруктов (апельсины, виноград, лимоны). Также данный фактор в совокупности с динамикой стоимости зерновых способствовал росту цен на мясо птицы (+7,5% в годовом выражении), свинину (+4,5%) и говядину (+2,4%). Развитие тепличной отрасли и садоводства стимулируют конкуренцию, что отражается в снижении цен на огурцы и яблоки (-12,1% и -1,5% в годовом выражении соответственно).

Непродовольственная инфляция в ЮФО составила 3,1%, ускорившись на 0,2 процентного пункта по сравнению с августом, и осталась заметно ниже общероссийской (4%). На динамике цен сказывалось произошедшее ослабление рубля, в первую очередь для товаров с высокой долей импорта: персональные компьютеры, телефоны, телевизоры и бытовая техника. Вместе с тем рост цен на непродовольственные товары в целом ограничивался умеренной динамикой потребительского спроса. Сдерживающим фактором также являлось замедление роста цен на моторное топливо (на 0,1 процентного пункта), обусловленное регуляторными мерами со стороны государства (снижение акцизов и достижение договоренности о «заморозке» цен нефтяными компаниями на уровне конца мая).

Годовая инфляция в сфере услуг стабильно находится на уровне вблизи 4%. В сентябре она составила 3,9% (как и в августе), что соответствует историческому минимуму для региона.

Во всех регионах округа, кроме Республики Крым, годовая инфляция в сентябре не превышала 4%. Среди регионов наиболее низкая годовая инфляция отмечалась в Республике Адыгея (2,4%) и Ростовской области (2,5%), наиболее высокая – в Республике Крым (4,5%).

Источник: Южное ГУ Банка России с использованием данных Росстата