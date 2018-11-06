В Успенском районе по факту гибели двух человек в результате отравления угарным газом организована проверка

В правоохранительные органы Успенского района сегодня рано утром поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений села Марьино тел 46-летнего мужчины и 41-летней женщины с признаками отравления угарным газом. По данному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, утром 6 ноября 2018 года в связи с тем, что отец не отвечал на звонки, сын прибыл к его дому. Между тем, помещение было заперто изнутри, и мужчина проник в дом через окно. Войдя в жилище, он почувствовал резкий запах газа и обнаружил отца и женщину без признаков жизни. В ходе осмотра места происшествия следствием на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего события. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.