Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в станице Каневской

В четверг, 8 ноября 2018 года, с 14.00 до 16.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в станице Каневской по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: ст. Каневская, ул. Вокзальная, 47.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Каневскому району по телефону 8 (861-64) 7-46-21.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю