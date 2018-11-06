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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в станице Каневской

Вторник, 06 ноября 2018 12:21
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В четверг, 8 ноября 2018 года, с 14.00 до 16.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в станице Каневской по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: ст. Каневская, ул. Вокзальная, 47.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Каневскому району по телефону 8 (861-64) 7-46-21.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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