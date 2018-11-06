Депутат Госдумы вручил в Краснодаре паспорта новым гражданам РФ

Торжественная церемония вручения паспортов жителям города, достигшим 14-ти летнего возраста, прошла 2 ноября в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына. Главный в жизни документ 20 юных горожан получили из рук депутата Госдумы Владимира Евланова.

– Символично, что вы получаете паспорта гражданина Российской Федерации накануне важного государственного праздника – Дня народного единства. Сегодня вы из детства переходите во взрослую, ответственную жизнь и начинаете писать свою историю. Вы – будущее нашей страны, и я хочу пожелать вам быть ее достойными гражданами, – сказал Владимир Евланов.

Вручение прошло в зале торжественных церемоний музея, где хранятся регалии и реликвии Кубанского казачьего войска. Паспорта получили 20 юных краснодарцев. Среди них – отличники учебы, победители творческих конкурсов и олимпиад, а также спортивных соревнований.

– Было очень волнительно. Приятно, что паспорта нам вручили в торжественной обстановке, в таком красивом историческом месте. Думаю, что такое событие я запомню на всю жизнь, – поделилась Мария Попова.

В завершении мероприятия для ребят провели экскурсию по залам музея.