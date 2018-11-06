Владимир Евланов принял участие в конференции Краснодарского местного отделения «Единой России»

31 конференция Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия» прошла 2 ноября. Участие в ней приняли 300 делегатов из 317 первичных отделений города. Главной темой конференции стало обсуждение реализации партийных проектов на территории Краснодара. Участие в ней принял депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Владимир Евланов.

- Все партийные проекты отвечают запросам общества и предлагают решения сложных социальных проблем. Их задачи тесно перекликаются с целями, которые поставил президент Нашей страны в майских указах. Так как я состою в комитете Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, большое внимание уделяю вопросам развития промышленности, поддержки малого и среднего бизнеса. Для более продуктивной работы в городе создан клуб предпринимателей «Бизнес-полдник», который уже показал свою эффективность. Кроме того, в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» у нас создан и успешно работает депутатский клуб, который объединяет многие общественные благотворительные организации города и края, - сказал Владимир Евланов.

В работе конференции также приняли участие депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Дмитрий Ламейкин, первый заместитель председателя ЗСК, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко, глава Краснодара, секретарь Краснодарского местного отделения партии Евгений Первышов, председатель городской Думы, заместитель секретаря Краснодарского местного отделения партии Вера Галушко.

В ходе конференции обсудили изменения в составе местного политсовета партии, определили делегатов, которые представят Краснодар на предстоящей конференции регионального отделения «Единой России», которая состоится в краевой столице 8 ноября.

Особое внимание делегаты уделили реализации партийных проектов на территории города.

Сейчас в Краснодаре реализуется 14 федеральных, 5 региональных и 10 муниципальных партпроектов.