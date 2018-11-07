Под арестом элитный автопарк

Житель Краснодара лишился нескольких автомобилей из-за неоплаченных долгов.

Гражданин задолжал двум физическим лицам. Общая сумма долга составила почти 55 миллионов рублей. В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю Николай Зеленецкий предпринял в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229–ФЗ «Об исполнительном производстве». Взыскание обращено на находящиеся в собственности гражданина транспортные средства.

4 арестованных автомобиля можно безо всяких оговорок назвать элитными. Достаточно сказать, что самым «заурядным» из них является «Porsche Cayenne Turbo» 2014 года выпуска, мощностью 520 лошадиных сил, цена которого по предварительной оценке составляет 4 миллиона рублей. Также под арест попали «Mercedes-Benz S500 4matic Maybach», «Aston Martin Rapide» и, наконец, «Lamborgini Aventador». Общая стоимость арестованных автомобилей, по предварительной оценке, составляет порядка 44 миллионов рублей.

В настоящее время этот элитный автопарк находится на ответственном хранении у представителей взыскателей. После сбора всех необходимых документов автомобили отправятся на принудительную реализацию, средства от которой поступят в счет погашения долга.