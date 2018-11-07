Эксперты ОНФ провели профориентированные уроки в школах Кубани

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» эксперты Краснодарского края продолжают проводить серию уроков для учеников старших классов. Более 500 кубанских школьников в октябре посетили урок-дискуссию на тему «Профессии будущего», который проводили активисты Народного фронта в Краснодарском крае.

В первой части урока затрагивалась тема будущего, так как очевидно, что выбирать профессию молодым людям приходится сегодня, а добиваться карьерного роста – через пять-шесть лет. Объемы и скорость информации с каждым днем только растут, нейросети меняют целые индустрии. Все это не может оставить в стороне и рынок труда.

Во второй части обсуждались направления, которые явно будут испытывать дефицит кадров в ближайшие несколько десятков лет. Это и мультикультурность, и робототехника, и разработка искусственного интеллекта, и многие другие сферы.

«Отдельного внимания заслуживают специальности ИТ-сектора, так как на сегодняшний день практически во всех сферах трудовой деятельности необходимо элементарное знание компьютерных азов», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Даниэль Башмаков.

В завершающей части школьники ответили на вопрос: «В чем же секрет успешности во все времена?». По результатам ответов активисты ОНФ давали необходимые разъяснения и даже корректировали размышления ребят.

«Очень интересный урок, но он как-то быстро закончился. Мы говорили о том, как изменятся популярные профессии, на примере юристов, а мне хотелось бы узнать о том, что будет в будущем с профессией экономиста, которую я собираюсь получить. Хочется продолжения» – отметил ученик гимназии №5 из города Усть-Лабинска.

Общественники предложили ребятам провести еще несколько уроков, так как стремление к знаниям должны поощряться, тем более, когда в них так нуждается молодое поколение.

«Стандартная продолжительность урока – 40 минут. В школе №5 станицы Старовеличковской я как-то упустил хронометраж и спросил у аудитории, сколько еще у нас времени. В ответ из разных концов зала услышал, что осталось 15-20 минут. Когда урок закончился, я понял, что успел рассказать намного больше обычного. Оказалось, что дети прибавили ко времени урока еще 15 минут перемены. Нет слов, которые бы передали, что я по этому поводу чувствую», – поделился впечатлениями эксперт ОНФ, координатор проекта Народного фронта «Профстажировки» в регионе Евгений Чистяков.

Благодаря организованной и системной работе экспертов проекта ОНФ «Профстажировки» с начала 2018 г. более 2000 школьников побывали на уроках.

С 6 по 12 ноября в рамках проекта «Профстажировки» региональное отделение Общероссийского народного фронта подключается к всероссийской акции «Неделя в профессии». Совместно с департаментом промышленной политики и министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края активисты ОНФ проведут экскурсии на современные предприятия Кубани для школьников региона.