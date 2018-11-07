ГУП КК «Кубаньводкомплекс» помогло жителям горных сел Туапсинского района восстановить водоснабжение

Специалисты ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» оказали помощь МУП «ЖКХ г. Тупсе» в ликвидации последствий стихийного бедствия. В четырех населенных пунктах горной части Туапсинского района – Кривенковское, Кирпичное, Мессажай и Пригородный - пострадавших от наводнения, они помогли восстановить водоснабжение.

На подтопленных территориях специалисты провели профилактический осмотр пострадавших объектов систем водоснабжения и выполнили необходимый ремонт оборудования и водопроводных сетей перед тем, как вернули их в эксплуатацию.

В селах Кривенское и Кирпичное были затоплены машинные залы и водозаборы. Необходимо было откачать воду и расчистить объекты от ила, веток, поваленных деревьев, камней и обломков горных пород. В селе Кирпичном специалистам еще пришлось восстанавливать разрушенный потоком воды участок подвесного водовода протяженностью 100 метров через реку Туапсе и на артезианской скважине произвести замену насосного агрегата.

В селе Мессажай и поселке Пригородном для восстановления работы системы водоснабжения также необходимо было оперативно выполнить монтаж подвесных трубопроводов через реку взамен разрушенных протяженностью 90 и 158 метров.

Аварийно-спасательные работы выполняла бригада ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» - 8 специалистов, оснащенные необходимым оборудованием и спецтехникой, а также бригады Курганинского и Краснодарского водоканалов и спасательный отряд «КубаньСпас». Их работу координировал исполняющий обязанности директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев.

Основной комплекс работ по восстановлению систем водоснабжения горных сел, расположенных вдоль реки Туапсе завершен 1 ноября. Жители указанных населенных пунктов обеспечены питьевой водой по временной схеме.