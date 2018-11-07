В Краснодарском крае ожидаются заморозки

О погоде в Краснодарском регионе. По данным синоптиков краснодарского краевого гидрометцентра, 7 ноября дождя по краю не ожидается. Ветер будет восточных направлений 4−9 м/с, местами порывами до 14 м/с. Ночная температура воздуха 1−6°С, при прояснениях в юго-восточных предгорьях столбик термометра опустится до 2−4°С ниже 0; днем потеплеет до 10−15°С.

На Черноморском побережье 7 ноября также без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с, местами порывами до 12−17 м/с; в районе Новороссийска северо-восточный ветер 15−20 м/с, а ночью и утром порывами до 25 м/с. Термометры покажут в ночные часы 6−11°С, днем 15−20°С.

В последующие двое суток в крае ожидается местами туман, морось. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, в начале периода местами порывами до 12 м/с. Ночью 8 ноября на термометрах будет 0…+5°С, местами по юго-восточным предгорьям до 5 °C мороза, днем 9−14°С тепла.