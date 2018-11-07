Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Павловском районе

Во вторник, 13 ноября 2018 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Павловском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Павловского межрайонного следственного отдела (ст. Павловская, ул. Крупской, д. 239).

Записаться на прием можно непосредственно в Павловском межрайонном следственном отделе и по телефону 8-(861-91)-5-41-30.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.