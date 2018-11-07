В Краснодаре генеральный директор строительной фирмы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и невыплате заработной платы.

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО фирма «Таурас-96». Она обвиняется в двух эпизодах мошенничества, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и невыплате заработной платы подчиненным сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По данным следствия, с июня 2013 по октябрь 2017 года женщина, являясь директором и учредителем фирмы по строительству многоквартирных домов, предлагала гражданам приобрести квартиры в семи строящихся домах, расположенных в жилом комплексе на пересечении улиц Семигорской и Понтийской, для чего граждане заключали договоры участия в долевом строительстве. Также обвиняемая заключала аналогичные договоры по приобретению квартир в возводимом многоквартирном доме на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Черкасской. Полученными от граждан деньгами директор распоряжалась по своему усмотрению, используя их не только для строительства указанных домов, но и для нужд фирмы. Материальный ущерб от действий обвиняемой превысил 1 миллиард рублей. Потерпевшими по уголовному делу признано 583 человека.

Кроме того, женщина в течение двух месяцев полностью не выплачивала заработную плату 17 сотрудникам, а 3 подчиненным частично не выплачивалась зарплата более 3 месяцев. Сумма задолженности перед работниками превысила 759 тысяч рублей.

В настоящее время строительство жилых домов осуществляется другой организацией.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.