В Сочи владелец гостевого дома предстанет перед судом по уголовному делу о гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву

Следственным отделом по городу Сочи краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего владельца гостевого дома, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности 7-летнему мальчику, упавшему в ливневую канаву в поселке Лазаревском летом этого года (ч.1 ст.109 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской поселка Лазаревское бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией, где происходит движение людей, не оборудовав ее перилами либо ограждениями, а также не установив решетки с прозорами в оголовке канавы. При этом в силу имеющегося специального образования мужчина знал, что им не обеспечено выполнение требований свода нормативов и правил. В результате 3 августа 2018 года 7-летнего мальчика, направлявшегося к гостевому дому, сбило потоком воды, и он упал в открытую ливневую канаву с дождевой водой, которая проходила вдоль улицы. Потоком воды ребенка затащило под бетонную площадку и впоследствии унесло в море. В ходе поисков тело мальчика было обнаружено в море в районе русла реки Свирка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.