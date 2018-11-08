Свыше двадцати событий прошло для жителей и гостей Кубани в ноябрьские праздники. Самым значимым стало открытие в Краснодаре мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».

В мероприятии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

— Судьба России — это судьба каждого из нас. Мы приняли эту землю от наших предков и обязаны сохранить ее и передать последующим поколениям,— отметил губернатор. — Исторический комплекс должен помочь нашим детям осознать причастность к великой истории своей страны, почувствовать, какую жизнь прожили наши предки.

Глава региона подчеркнул, что в музее будет также представлен региональный сегмент «Страницы истории Кубани».

— В нашем крае в мире и согласии живет множество народов. Наши культуры, традиции и обычаи тесно переплелись друг с другом, а единство всегда было принципом жизни кубанцев,— сказал Вениамин Кондратьев.

Анатолий Сафронов в свою очередь зачитал поздравительную телеграмму от первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко.

«Отрадно, что масштабный просветительский проект охватывает все больше городов. Значимая часть выставки посвящена Краснодарскому краю. Считаю эту идею важной и востребованной инициативой, которая послужит патриотическому воспитанию молодежи»,— говорится в телеграмме.

Юрий Бурлачко поздравил присутствующих с праздником и открытием музея. Он отметил, что День народного единства имеет глубокие исторические корни.

— Нам выпадали различные испытания, но Россия всегда шла вперед. Сплоченность — это основа нашего государства. Гражданское единство и сегодня является залогом победы в любых начинаниях,— добавил спикер кубанского парламента.

Самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Уникальный выставочный павильон площадью 7,5 тысячи квадратных метров оснащен по последнему слову техники. Все краснодарцы и гости города, прежде всего школьники, получат возможность познакомиться с мультимедийными презентациями, посвященными истории Российской Федерации. Исторический парк «Россия — моя история» войдет в состав Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств. В нем будет представлено четыре экспозиционных зала: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» (1914—1945) и «Россия — моя история» (1945—2016).

Парк подразделяется на 42 зала, в большинстве из которых предусмотрен мультимедийный сегмент «Страницы истории Кубани».

— Когда мы работали над краевым контентом, то исходили из принципа интегрированности исторических реалий нашего субъекта в общую историю страны,— рассказал заместитель министра культуры Краснодарского края Александр Никитин. — На развитии края всегда сказывались события, происходящие в государстве. Такие ключевые моменты нам хотелось показать, и я думаю, что у нас получилось.

Сегодня парк на улице Конгрессной, 2, сможет посетить любой желающий. Экскурсии будут доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для школьников и студентов предусмотрены специальные тематические экскурсии.

Кроме того, в Краснодаре четвертого ноября на площади имени А. С. Пушкина прошел торжественный митинг и концерт «Россия объединяет», который собрал 12 тысяч человек. Участие в нем приняли представители органов власти, политических партий, общественных движений и национально-культурных объединений края.

Перед присутствующими выступил председатель правления Центра национальных культур Василий Чанба.

— Сегодня в Краснодарском крае проживают представители более ста национальностей и этнических групп. Для всех нас, граждан России, независимо от национальности и вероисповедания, этот праздник стал символом единения народа, бесконечной преданности и любви к своей Отчизне,— сказал Василий Чанба.

Для краснодарцев и гостей города подготовлена масштабная программа с участием артистов и творческих коллективов региона, среди которых ансамбль казачьей песни «Криница», Кубанский духовой оркестр и шоу-театр «Премьера».

Митинги-концерты, фестивали и спортивные марафоны, посвященные Дню народного единства, состоялись и в других муниципалитетах края. Так, в Горячем Ключе прошел VII Открытый краевой вокальный конкурс «Романсиада предгорья» имени Галины Ковалевой. Слушатели познакомились с классическим романсом. Произведения исполнили лучшие вокалисты детской школы искусств.

Поклонники эногастрономического туризма побывали в Новороссийске, где состоялся фестиваль черноморской рыбы «Хамса», в рамках которого состоялись мастер-классы, ярмарки, а также работал ресторанный дворик. Дети и взрослые смогли принять участие в конкурсах по приготовлению хамсы, играх и народных гуляньях. Лучшие шеф-повара края продемонстрировали кулинарные шоу и провели бесплатные дегустации.

В Анапе прошел фестиваль поварского искусства «Народов дружная семья», где были представлены блюда греческой, армянской, грузинской и казачьей национальных кухонь, организована их дегустация.

В Геленджике стартовали Всероссийские соревнования по парусному спорту «XXVIII Геленджикская регата», которые продлятся до восьмого ноября. В гонках судов принимает участие более семисот спортсменов со всей страны. В прошлом году Геленджикская регата была признана самой массовой в России и одной из крупнейших в Европе. Кроме того, третьего ноября на курорте состоится фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда», в котором примут участие юные спортсмены.

Активно прошли ноябрьские выходные и в Сочи. В День народного единства здесь прошел марафон, маршрут которого был проложен по самым живописным местам курорта. Спортивную эстафету поддержит Темрюк, где будет организован IV городской турнир по историческому фехтованию «Тмутараканский вызов».