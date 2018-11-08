Награды за безупречную службу

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский вручил награды сотрудникам и курсантам Краснодарского университета МВД. Торжественное построение в честь предстоящего Дня сотрудников органов внутренних дел прошло на плацу университета.

Поздравить присутствующих пришли заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по ЮФО Сергей Зыртов, заместитель руководителя СУ Следственного комитета РФ по краю Сергей Солнцев.

Алексей Копайгородский поблагодарил сотрудников и преподавателей университета за глубокие знания, опыт и ту большую работу по воспитанию курсантов, которую они ведут на протяжении многих лет.

Кроме того, от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева он вручил начальнику Университета МВД Александру Симоненко медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» второй степени. В честь праздника семь сотрудников и курсантов вуза получили благодарности за безупречную службу и высокие результаты в служебной деятельности.

Мероприятие завершилось прохождением личного состава торжественным маршем под аккомпанемент духового оркестра университета.