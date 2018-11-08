Поддержка будет!

Кубань получит из федерального бюджета компенсацию средств, потраченных на выплаты пострадавшим от наводнения. О том, что такая поддержка необходима, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев во время селекторного совещания, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате паводка в трех районах Кубани подтопленными оказались 29 социальных объектов и 2798 домов с населением 8652 человека. Аварийными признаны 258 домовладений. На сегодняшний день основные восстановительные работы завершены. Транспортное сообщение, а также электро- и водоснабжение возобновлены во всех пострадавших муниципалитетах.

— Все выплаты за частичную и полную утрату имущества мы делали из краевого бюджета. Выдавать компенсации начали уже на 2—3-й день после ЧС, чтобы люди смогли как можно быстрее восстановить жилье и вернуться к привычному образу жизни,— пояснил Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, на сегодняшний день выплаты получили порядка семидесяти процентов пострадавших в ЧС. Для этого значительный объем средств был заимствован из ряда социально значимых краевых программ.

— Если мы продолжим и дальше сокращать финансирование региональных программ за счет выплат компенсаций, то рискуем не выполнить социальные обязательства перед населением. Поэтому просим рассмотреть возможность выделения краю дотации из федерального бюджета, чтобы мы смогли сбалансировать свой бюджет,— обратился губернатор к Виталию Мутко.

Заместитель председателя Правительства ответил, что сегодня же обсудит этот вопрос с министром финансов и главой МЧС России.

— Мы вас поддержим, безусловно,— сказал вице-премьер РФ.