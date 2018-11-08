Новые возможности развития

Проект развития Краснодарской агломерации, который был презентован в Ростове-на-Дону в рамках программы профессиональной переподготовки руководителей ЮФО «Управленческое мастерство: развитие региональных команд-2018», назван лучшим в ЮФО.

Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась возглавил региональную команду Краснодарского края, в которую вошли руководители органов исполнительной власти и муниципальных образований края — всего 13 человек. Обучение команд продолжалось в течение полугода, а результатом его стала разработка и защита региональных проектов, реализация которых должна способствовать укреплению экономик субъектов.

— Краснодарская агломерация сложилась исторически и уникальна тем, что включает в себя муниципалитеты сразу двух субъектов страны — Кубани и Адыгеи,— рассказал Игорь Галась. — Но для результативного и взаимовыгодного взаимодействия территориям сегодня не хватает системных, продуманных мер управления. В то же время потенциал агломерации таков, что она способна стать локомотивом роста экономики всего края. Мы проанализировали наиболее острые проблемы, препятствующие ускоренному развитию Краснодарской агломерации, и предложили три направления их решения.

Это комплексное развитие транспортной инфраструктуры, включающее строительство мостов, определение эффективной экономической специализации территорий и модели управления.

В частности, планируется создание промышленных парков на площади свыше тысячи гектаров, комплексное развитие получит аэропорт Пашковский, а также недалеко от Краснодара к 2023 году появится новый медицинский кластер.

— Будет создана эффективная система управления агломерацией. Органом управления станет совет агломерации, который займется выработкой общей стратегии развития. Кроме того, планируется разработка и внедрение единой информационной платформы для инвестора «Одна территория — одни правила», в рамках которой пройдет синхронизация законодательства в части предоставления льгот, условий подключения к энергоресурсам и единых подходов к выделению и установлению платы за земельные участки,— сообщил вице-губернатор.

Подводя итог проекта, Игорь Галась отметил, что на первоочередные мероприятия потребуется порядка 270 млрд рублей, из которых только 31 процент — бюджетное финансирование, а остальные — средства частных инвесторов. При этом, по его словам, ряд крупных компаний уже заявил о своей готовности инвестировать в регион.