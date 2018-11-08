Ход исполнения госпрограмм необходимо ускорить

Реализация государственных программ Краснодарского края находится на особом контроле депутатов кубанского парламента. На этой неделе председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, главной темой которого в очередной раз стал ход их исполнения. В обсуждении острых моментов и проблем, связанных с освоением средств из федерального, краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников в рамках реализации госпрограмм, приняли участие руководители ряда краевых министерств и ведомств.

— Мы с вами, как и планировали, рассматриваем итоги исполнения государственным программ по состоянию за девять месяцев текущего года,— сказал глава краевого парламента, открывая совещание.

Юрий Бурлачко отметил, что в прошлом году около семи миллиардов рублей, направленных на их реализацию, не было освоено, в том числе и из-за слабой организационно-управленческой работы. Это и несвоевременное, позже допустимых сроков, заключение контрактов, и неоднократная корректировка проектно-сметной документации, длительное принятие ведомственных правовых актов и так далее. В этом году депутатами ЗСК совместно с администрацией края проведена немалая работа, чтобы снизить количество факторов, влияющих на темпы реализации госпрограмм.

Как сообщил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель, за девять месяцев 2018 года фактическое выполнение бюджетных программных назначений уже обеспечено на 96,3 процента от прогноза кассовых выплат. Всего на реализацию 27 утвержденных государственных программ предусмотрено в этом году 235,1 миллиарда рублей. Приоритетными являются расходы социальной сферы. На финансирование госпрограмм социальной направленности предусмотрено 161,4 миллиарда рублей, что составляет более 70 процентов «программного» бюджета. Так, по программе «Социальная поддержка граждан» по итогам девяти месяцев этого года помощь получили уже около 2,8 миллиона человек (отдельных категорий граждан), в том числе семьи с детьми.

Часть госпрограмм сегодня исполняется в соответствии с утвержденными планами и показателями. Но по некоторым, таким как «Формирование современной городской среды», «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», есть отставание и, значит, имеется риск не освоить выделенные средства. Как отметил председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике краевого парламента Николай Кравченко, исполнение ниже среднего процента допущено по 17 программам. Среди них «Комплексное развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»: исполнение финансирования на 1 октября — 624,7 миллиона рублей (11,3 процента от годовых лимитов и 67,8 процента от прогноза кассовых выплат за девять месяцев текущего года).

— Мы полтора месяца назад обсуждали этот вопрос и помним, что из-за затягивания процедур согласования потеряли пару месяцев в реализации мероприятий программы. Поэтому рекомендовали Департаменту строительства мобилизоваться. Однако по итогам девяти месяцев ситуация слабо сдвинулась,— отметил спикер ЗСК.

Как рассказал руководитель Департамента строительства Краснодарского края Вадим Сергеев, после рекомендаций депутатов ведомство сделало соответствующие выводы:

— Есть уверенность, что исполнение программы на конец этого года будет на уровне 95 процентов. Есть некоторые риски, но мы стараемся их минимизировать,— заверил он участников планерного совещания.

Депутаты ЗСК отметили слабый ход освоения средств по программе «Обеспечение безопасности населения». По данным регионального Министерства экономики, в целом по программе финансирование исполнено на 61,3 процента от годовых лимитов и на 86,8 процента от прогноза кассовых выплат. Однако по четырем подпрограммам отмечено более низкое освоение средств.

Опасения депутатов вызвало исполнение подпрограммы «Профилактика терроризма в Краснодарском крае». Краевое Министерство образования, науки и молодежной политики пока не освоило около 25 миллионов бюджетных средств. По словам министра Елены Воробьевой, неисполнение подпрограммы связано с тем, что поздно было проведено распределение данных средств. Она заверила, что до 15 декабря все запланированные подпрограммой мероприятия будут проведены.

Председатель ЗСК подчеркнул, что обеспечение безопасности образовательных учреждений, нахождения в них детей — наиглавнейшая задача подпрограммы «Профилактика терроризма в Краснодарском крае». И ее исполнение сейчас и будет впредь под пристальным вниманием депутатов кубанского парламента.

В завершение работы парламентарии приняли резолюцию, в которой дали рекомендации профильным комитетам ЗСК и министерствам по исправлению сложившейся ситуации.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА