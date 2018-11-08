На финишной прямой

В здании Федерального агентства по делам национальностей города Москвы прошло очередное заседание рабочей группы по организации и проведению Всероссийского казачьего круга.

В рабочей встрече приняли участие: председатель рабочей группы, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель председателя рабочей группы, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, представители администрации президента, правительства РФ, Совета по делам казачества при Президенте РФ, Министерства юстиции РФ, Русской православной церкви, атаманы и начальники штабов реестровых казачьих войск России.

На заседании было принято решение провести Большой казачий круг 27 ноября 2018 года в Москве, в храме Христа Спасителя. Регистрация всех делегатов будет проходить с 08:30 до 10:00. С 10:00 до 10:45 в храме пройдет молебен, а в 11:30 — начало работы Всероссийского казачьего круга, провести который планируется в течение трех часов без перерыва.

В заседании Большого круга примут участие делегаты всех одиннадцати реестровых казачьих войск России, а также Республики Крым и Севастополя. Общее количество делегатов составит 570 казаков. На повестке дня основными темами к обсуждению станут вопросы о создании Всероссийского реестрового казачьего войска, принятии устава и структуры органов правления.

Проведение Большого казачьего круга согласовано и подтверждено голосованием казаков на отчетных сборах, завершившихся в октябре во всех реестровых казачьих войсках России. Копии протоколов о проведении казачьих сборов направлены в Федеральное агентство по делам национальностей.

По итогам проведения сборов все 11 реестровых казачьих войск страны поддержали инициативу создания Всероссийского реестрового казачьего войска.