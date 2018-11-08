Такие дела

Адвокат А. А. Рыбак является членом Краснодарской краевой коллегии адвокатов (Октябрьский филиал г. Краснодара), стаж — более десяти лет, имеет грамоты Федеральной палаты адвокатов РФ и Адвокатской палаты Краснодарского края.

Достойная компенсация за жилье

В сентябре 2011 г. один из районных судов города Краснодара вынес решение по иску городской администрации к гражданке Г. Х. о принудительном изъятии у нее и ее сыновей жилого помещения, которое находилось в историческом центре города. Взамен ей предоставлялась квартира, расположенная совершенно в другом районе города — на окраине, на пятом этаже панельного дома без ремонтных и отделочных работ.

С таким решением в отношении единственного жилья Г. Х. не могла согласиться и для защиты своих прав обратилась к адвокату, который при изучении дела нашел много нарушений федерального законодательства, в том числе и правовых норм Жилищного кодекса РФ.

Процедура признания дома аварийным и последующего принудительного изъятия жилого помещения у его собственника администрацией МО г. Краснодар была грубо нарушена. Несоблюдение процедуры, предшествующей принудительному изъятию жилого помещения у собственника, должно влечь за собой отказ в иске органу государственной или муниципальной власти о выкупе жилого помещения.

Для признания дома аварийным орган местного самоуправления должен создать комиссию для оценки жилого помещения муниципального жилищного фонда, к работе в которой привлекается и представитель собственников жилого помещения с правом совещательного голоса. На деле о проведении обследования жильцов никто в известность не ставил, соответственно, они никому не предоставляли доступ в квартиры для проведения осмотра. Выводы о состоянии дома, сделанные комиссией и изложенные в техническом заключении, по мнению Г. Х., не соответствовали действительным обстоятельствам и были необъективными.

Дом на улице Чапаева был построен еще в начале прошлого века. На момент принудительного изъятия земельного участка и помещений многоквартирного дома в нем проживало несколько семей, у каждой был отдельный вход в свою квартиру, с прилегающим земельными участком. Расположение в самом центре города, на пересечении двух улиц, сделало этот земельный участок очень привлекательным с коммерческой точки зрения.

Постановлением администрации в конце 2008 г. дом был признан аварийным, жильцы же о таком «подарке» к новогодним праздникам узнали значительно позже, когда их вызвали в суд и поставили перед необходимостью переезда в другие квартиры.

Гражданке Г. Х., являвшейся собственником квартиры, принадлежала и доля земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также пристройка, которую она начала возводить на законных основаниях, но не завершила ее строительство ввиду материальных затруднений.

В силу норм действующего законодательства ей должны были предложить выкуп всей ее собственности — на деле администрация никак не компенсировала стоимость собственности, а навязывала в собственность другую квартиру.

По закону предоставление собственнику жилого помещения взамен изымаемого другого жилого помещения допускается только по соглашению сторон. Суд в своем решении руководствовался статьей, которая регулирует порядок предоставления гражданам другого жилья в связи с их переселением из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма. Кроме того, суд не проверил соразмерность стоимости изымаемого жилого помещения и помещения, предоставляемого взамен: в материалах дела отсутствовали технический и кадастровый паспорта предоставленной квартиры, а также сведения о ее рыночной стоимости.

Статьей 40 Конституции установлено, что никто не может быть произвольно лишен жилища. Чтобы на деле это право было реализовано, адвокату и его доверительнице прошлось пройти долгий путь судебных разбирательств.

Суд первой инстанции постановил принудительно изъять жилое помещение, то есть выселить семью Г. Х., и принудительно вселил в другую квартиру, признав ее новой собственностью ответчика; суд второй инстанции оставил это решение без изменения, в суде третьей инстанции был получен отказ в передаче кассационной жалобы в президиум краевого суда.

Тогда адвокат направил кассационную жалобу в Верховный Суд Российской Федерации, и там, рассмотрев дело с точки зрения соблюдения всех законов, было вынесено решение об отмене все судебных актов и направлении дела на рассмотрение в районный суд. При повторном рассмотрении дела судом была назначена судебная оценочная экспертиза, которая учла стоимость всего имущества, подлежащего изъятию. В результате длительных судебных разбирательств гражданка Г. Х. получила достойную денежную компенсацию за изъятую собственность и смогла приобрести уже по своему усмотрению другую квартиру в том же районе, где и жила.

Элина БОРИСОВА