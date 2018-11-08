Право получить помощь

В Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю состоялось координационное совещание, посвященное проведению 20 ноября 2018 года Дня правовой помощи детям, который установлен решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

В совещании приняли участие представители Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, территориальных органов МВД, ФСИН России; органов образования, труда и социальной защиты, правового Департамента администрации Краснодарского края, Департамента информатизации и связи Краснодарского края, нотариального и адвокатского сообщества; Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», некоммерческих организаций, занятых в сфере поддержки детей-сирот, приемных семей и детей инвалидов, средств массовой информации.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы, касающиеся определения основных потребностей целевых групп Дня правовой помощи детям, тематики оказываемой правовой помощи, порядка учета обратившихся граждан, объема предоставляемой помощи и вопроса освещения мероприятия в региональных средствах массовой информации, а также утвержден детальный план проведения Дня правовой помощи детям в Краснодарском крае.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» ежегодно, 20 ноября, проводится всероссийский День правовой помощи детям.

В этот день в Краснодарском крае, как и во всех других субъектах Российской Федерации, будут организованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. Также будут проведены выездные консультации и просветительские лекции для воспитанников детских домов и детских пенитенциарных учреждений.

Основная цель запланированных мероприятий — правовая помощь детям-сиротам, детям-инвалидам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также к целевым группам относятся законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; родители детей-инвалидов.

Координирующие функции по подготовке Дня правовой помощи детям возложены на Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы. Соисполнителями выступают: Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации; территориальные органы МВД, ФССП и ФСИН России; органы образования, труда и социальной защиты субъекта Российской Федерации; нотариальное и адвокатское сообщество; Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», некоммерческие организации.

Полный перечень пунктов оказания бесплатной юридической помощи размещен на сайте Управления Минюста России по Краснодарскому краю http://to23.minjust.ru/.