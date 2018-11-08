Курортно-рекреационный потенциал

Руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков посетил бальнеологический комплекс в станице Ярославской Мостовского района.

Проект по строительству первой очереди курорта был реализован в 2016 году с инвестициями порядка пятисот миллионов рублей. В данный момент планируется строительство второй очереди, которое завершат к концу 2022 года.

— «Кремниевы термы» не только пример успешной реализации инвестиционного проекта, но и образец развития рекреационной отрасли в муниципалитете,— отметил Юрий Волков.

Сегодня номерной фонд курорта составляет 60 номеров, единовременно отдыхать могут более двухсот гостей. По итогам реализации второго этапа курорт сможет вместить около двух тысяч человек. В год комплекс посещает более десяти тысяч гостей не только из Краснодарского края, но и со всей страны. На предприятии трудится порядка 120 человек, строительство второй очереди позволит расширить штат сотрудников до пятисот человек.

— Создание развитой инфраструктуры межсезонного и круглогодичного отдыха на территории Мостовского, Лабинского и других районов является одной из главных задач в рамках флагманского проекта «Развитие курортно-рекреационного кластера»,— сказал руководитель краевого департамента.

Также в рамках поездки Юрий Волков посетил объект реконструкции бальнеологической лечебницы в станице Каладжинской Лабинского района. Стоимость инвестиционного проекта составляет порядка двухсот миллионов рублей, в результате реализации планируется создание тридцати новых рабочих мест.