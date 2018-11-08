Не просто работа

Для людей с инвалидностью любая трудовая занятость — это не только весомая прибавка к не самой большой пенсии в 9—15 тысяч рублей, но и бесценный шанс социально адаптироваться: почувствовать себя полноправным членом общества, обрести общение и друзей. Однако не все люди с ограниченными возможностями знают, как и где искать работу, а трудности, с которыми они сталкиваются, порой заставляют их отказаться от своих намерений.

По квоте

Как рассказали «Кубани сегодня» в Министерстве труда и социального развития Краснодарского края, право инвалидов на труд защищает ст. 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», наделяющая субъекты «правом устанавливать квоту для приема на работу инвалидов для работодателей, численность работников которых составляет не менее 35 человек и не более 100 человек, в размере не выше трех процентов», и реализуемый с 2000 года на Кубани краевой закон №231-КЗ «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае». Они позволяют ежегодно в среднем создавать от десяти до тринадцати тысяч рабочих мест для инвалидов.

В этом году только в столице Кубани 1041 учреждение и предприятие имеют квоту на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья: там создано 5040 рабочих мест для инвалидов. Однако, по оценкам специалистов, фактическое количество работающих людей с повышенными потребностями чуть выше: более семи тысяч человек с разными группами инвалидности. Не все сообщают о своем трудоустройстве, а работодатели часто нанимают инвалидов и сверх квот. Гипермаркеты «Ашан» охотно берут на работу в торговый зал глухих или слабослышащих людей, а среди работников кол-центров любых компаний, от «Ростелекома» до региональных операторов, почти всегда есть люди с ДЦП.

С чего инвалиду стоить начинать поиск работы? Как отмечают в краевом Министерстве труда и социальной занятости, с посещения интерактивного портала Службы труда и занятости населения — https://www.kubzan.ru/. Там можно найти и список имеющих квоту на трудоустройство людей с ограниченными возможностями компаний, фирм и предприятий, и актуальный банк вакансий, и справочные материалы по трудоустройству инвалидов. Есть вакансии для удаленной работы, частичной и полной занятости; разброс зарплат тоже велик: от семи тысяч рублей — у наборщиков текста или уборщиков до 35 тысяч — у программистов или инженеров.

Интернет-биржа труда

«Тебе пять лет. Ты в инвалидной коляске. Тебе десять лет. Ты у окна в инвалидной коляске. Тебе семнадцать лет. Ничего не изменилось, только инвалидная коляска стала больше и шире. Папа снял дверь из твоей комнаты в коридор... Люди с ограниченными возможностями — это люди, которым ограничили их возможности. И если бы это было в их силах, многое в нашей жизни стало бы совсем по-другому…» — так начинается статья на главной страничке Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Восхождение», созданной в августе 2010 года. Ее председателем является Беслан Аслаханов: он сам после получения образования столкнулся с проблемой трудоустройства.

— Когда у меня появился безлимитный Интернет, и я стал писать и редактировать статьи благодаря заказам знакомых, родилась идея создать специальный сайт, где люди с ограниченными возможностями здоровья могли бы находить такие заказы. Так родилась идея нашей Биржи труда для социально незащищенных людей, которую сегодня можно найти в Интернете по адресу http://in-personal.ru/. Она помогает с трудоустройством инвалидам, малоимущим, пенсионерам и студентам в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Ейске, Армавире и других городах Кубани. Сайт играет роль посредника между соискателями и работодателями и работает в режим самообслуживания: соискатель и работодатель сами размещают свои резюме и вакансии, сами связываются друг с другом — мы лишь модерируем объявления,— объясняет Беслан Аслаханов.

На интернет-бирже труда люди с ограниченными возможностями здоровья могут не только найти вакансии тех же наборщиков текста или верстальщиков, но и записаться на курсы удаленного обучения программированию, бухучету или менеджменту или очного — вождению электроавтотележки; есть здесь и объявления о занятиях йогой, танцем живота или боди-балетом онлайн (стоимость занятия символическая — 160 рублей для всех желающих, для инвалидов — бесплатно). Много вакансий государственных учреждений и организаций, потому что ККООИ «Восхождение» давно и плотно взаимодействует с государственными структурами, вузами, центрами обучения и повышения квалификации: у организации заключен договор о сотрудничестве, например, с тем же ГУ КК «Центр занятости населения города Краснодара».

Трудности трудоустройства

Впрочем, далеко не все работодатели с готовностью принимают на свободные вакансии людей с ограниченными возможностями здоровья. Почему инвалидов не хотят брать на работу? Как признаются сами слабослышащие, колясочники или соискатели с ДЦП, есть несколько стереотипов, касающихся «слабых» мест работников с повышенными потребностями. Туту и трудности адаптации инвалида в коллективе, и низкая производительность труда, и частые больничные, и необходимость оборудования специального рабочего места, и еще не один пунктик.

— Ни один человек с ограниченными возможностями не откликнется на ту вакансию, которая ему не по силам с точки зрения здоровья или физических возможностей: мы слишком трудно отвоевываем свои шансы на работу и социальную адаптации, боимся столкнуться с разочарованием, следим за здоровьем и потому стараемся трезво оценивать свои возможности. Конечно, кому-то требуется специальное оборудование для рабочего места, прописанное в его индивидуальной программе реабилитации, но и работодатель может взыскать эти затраты с помощью Фонда социального страхования по линии трат на охрану труда или согласно коллективному договору,— считает Беслан Аслаханов.

Есть и другой аспект: работодатели порой формально относятся к трудоустройству, размещая вакансии для того, чтобы закрыть публичную отчетность о том, что выполняют законодательство РФ по квотированию рабочих мест для инвалидов. К такому выводу минувшим летом пришли в ОНФ по итогам мониторинга общероссийского банка вакансий «Работа в России» Роструда, где размещено 42 тысячи объявлений о 79,6 тысячи вакансий для инвалидов. И некоторые вакансии связаны с тяжелым физическим трудом: инвалидам предлагают трудоустроиться… подсобными рабочими (3231 рабочее место), грузчиками (761), укладчиками-упаковщиками (750) и даже пожарными (37). Больше всего подобных предложений поступило из Краснодарского края (4640), а также из Санкт-Петербурга, Московской области, Красноярского края и Москвы (более 3 тысяч).

Цифры и факты

— По данным Пенсионного фонда РФ, в России сейчас 3,52 млн инвалидов трудоспособного возраста, из которых работает только 923,1 тысячи (26,2 процента).

— В перечень предприятий и организаций Краснодара включено 1041 учреждение, где есть квота на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья: из 5040 рабочих мест для инвалидов занято 4356 человек.

К слову

Разыскиваются вакансии дизайнера и архивариуса

В конце прошлого года Министерство труда и социального развития Краснодарского края провело анкетирование инвалидов трудоспособного возраста (16—59 лет — мужчины, 16—54 лет — женщины) для определения потребности в трудоустройстве. По результатам опроса создана база данных и организована индивидуальная работа по оказанию помощи в трудоустройстве и профобучении.

Во время анкетирования опрошено 140211 инвалидов: анкеты заполнены 77822 людьми с ограниченными возможностями. По уровню профессионального образования они имеют: высшее, незаконченное высшее образование — 10266 человек (13,2 процента; среднее профессиональное (специалист) — 19234 человека (24,7 процента); среднее профессиональное (квалифицированный рабочий) — 14948 человек (19,2 процента).

Имеют опыт работы, зафиксированный в трудовой книжке, 59233 респондента (76,1 процента), на момент анкетирования работали 18408 человек (23,7 процента).

Причины, по которым не работают инвалиды: состояние здоровья — 46928 человек (79 процентов); отсутствие подходящей работы — 5203 человека (8,8 процента) и др. Нуждаются в трудоустройстве 8086 неработающих инвалидов (13,6 процента): они рассматривают такие вакансии, как сторож, вахтер, продавец, дворник, повар, уборщик, оператор котельной, кладовщик, упаковщик, сортировщик, фасовщик, а также бухгалтер, юрист, программист, делопроизводитель, инженер, инженер по охране труда, социальный работник, педагог, воспитатель, экономист, агроном, дизайнер, администратор, архивариус, лаборант, медицинский регистратор, секретарь и др.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО