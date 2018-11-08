Объединиться ради искусства

В Краснодарском крае подведены итоги акции «Ночь искусств-2018». В ее рамках на Кубани прошло 2964 мероприятия, в которых приняли участие 265947 человек.

VI ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция прошла под общей темой «Искусство объединяет».

Старт «Ночи искусств» в Краснодарском крае был дан на площади имени А. С. Пушкина после торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства, в концертной программе которого приняли участие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и исполнители Краснодарского края.

С 19 до 23 часов все театры и библиотеки, музеи и выставочные залы, галереи и Дома культуры Краснодарского края распахнули свои двери, приглашая гостей стать участниками необычных представлений и событий. Каждое учреждение культуры подготовило интересную программу, в рамках которой посетители могли стать не просто гостями и зрителями, но и непосредственными участниками действа, вовлекаясь в мир искусства.

Так, Краснодарский театр кукол провел мастер-классы по «оживлению» кукол, пригласил гостей стать участниками поэтического вечера и путешественниками в театральное закулисье. В Краснодарском академическом театре драмы имени М. Горького гостей пригласили на «Открытый микрофон» и в «Театральную костюмерную», а также на мастер-классы по сценической речи, актерскому мастерству и сценическому движению. В Музыкальном театре Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова можно было встретиться с любимыми артистами и стать героем мини-спектакля Театра защитника Отечества. В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко проводили розыгрыши подарков и представили программу «Жизнь в ритме танца».

В Краснодарском государственном цирке провели мастер-классы по жонглированию и аквагриму, все желающие также посетили открытую репетицию артистов-акробатов.

В фойе концертного зала Кубанского казачьего хора была представлена тематическая выставка казачьих костюмов «В единстве наша сила!». В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко можно было посетить разнообразные мастер-классы и выставки, в том числе «Куклы и праздники Японии» и персональные выставки Натальи Шевченко, Евгения Казицына и Сергея Яшина, включая просветительскую программу «Встреча художника со зрителем. Сергей Яшин». В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына можно было принять участие в коллективном чтении пьесы Владимира Рунова «Мартышка» вместе с автором и увидеть редкие экспонаты из фондов музея «Рисунки партизан». Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств пригласил гостей помимо стационарных выставок посетить лекцию искусствоведа и культуролога Андрея Ломоносова и стать участниками экскурсии авторов выставки «Индийский чай с русскими пряниками» из города Тольятти Олега Майорова и Юрия Кузнецова, а также увидеть и услышать индийские национальные танцы и игру на необычных музыкальных инструментах — струнном сантуре, ударном табла и многострунной ситаре.

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина в рамках акции представила вниманию гостей выставки-экспозиции книг и альбомов, подаренных в разные годы читателями и посетителями библиотеки, в том числе дар президента России В. В. Путина из фондов Президентской библиотеки Кремля, дары из отдела редкой книги, книги с автографами писателей-земляков в подарок библиотеке, выставку даров народов Северного Кавказа и картины, подаренные к столетию библиотеки, выставку-экспозицию, посвященную работам художника С. В. Аболмазова и экспозицию к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков с элементами интерьера и предметами фронтового быта. Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И. Ф. Вараввы провела интерактивную программу, посвященную Году балета в России, познавательную программу ко Дню народного единства и различные мастер-классы. В «Кубанькино» помимо бесплатных кинопоказов состоялись познавательные экскурсии в музей учреждения, которые провел заместитель директора Алексей Семенин. Он рассказал о создании кинопрокатной организации, богатейшем фильмофонде, насчитывающем около двух с половиной тысяч фильмов на пленке и современных электронных носителях, продемонстрировал различные киноаппараты, которые использовались в киноотрасли кубанского региона с пятидесятых годов прошлого века.

Обширная программа была насыщена интересными событиями и рассчитана на людей всех возрастов и интересов. В программу акции по всему краю по традиции вошли выставки и мастер-классы, экскурсии и квесты, концерты и открытые репетиции, литературные и театральные гостиные, творческие встречи и интерактивные игры, интеллектуальные викторины и показы фильмов, познавательные лектории и многое другое.