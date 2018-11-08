Лучшие джазмены современности

В Краснодаре, в Музыкальном театре ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова, со 2 по 4 ноября прошел VII Международный фестиваль GG Jazz.

На краснодарской сцене выступил лучшие джазовые музыканты современности: всемирно известные виртуозы и российские музыканты международного уровня, а также молодые ребята, задающие тренды в джазовом исполнении — шведский квартет Ларса Дэниэльссона и Stooges Brass Band из Нового Орлеана, российский квинтет Сергея Долженкова, трио The Next Movement из Швейцарии, немецкий джаз-бенд Über Brüder. Завершением фестиваля стало выступление краснодарского Биг-бенда Георгия Гараняна вместе с американским тромбонистом Конрадом Хервигом.

Фото Юрия КОРЧАГИНА