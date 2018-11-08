В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась персональная выставка известного художника и реставратора живописи Евгения Казицына «Безотносительно».

В экспозиции представлены графические и живописные работы автора.

Художник работает акрилом, масляной пастелью, тушью и карандашом на бумаге, картоне и холсте, приклеивает предметы, добиваясь необходимых текстур и фактур.

Вариативность формата работ позволяет рассматривать детали вблизи и воспринимать композицию издалека. Графические миниатюры заставляют улыбнуться, открытки с микролитературой — задуматься, а живописные стилизации — остановиться и рефлексировать.

На выставке можно побывать до 18 ноября 2018 года.

Фото Юрия КОРЧАГИНА