История и сегодняшний день кинематографа Поднебесной

В Краснодарском государственном институте культуры в течение десяти дней работает уникальная выставка «Китайский кинематограф — 113 лет». Экспозиция открылась в рамках Недели искусства «Китай сегодня».

Уникальность этой выставки в том, что ее специально собирали для показа в Краснодаре. Она рассказывает о китайском кинематографе, датой рождения которого считается 1896 год. Первый китайский кинофильм «Битва при горе Динцзюньшань» был снят в 1905 году.

Открыла выставку в торжественной обстановке заместитель генерального директора департамента международного сотрудничества Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства Сюэ Лин:

— Эта выставка поможет на расстоянии понять нашу культуру и историю, узнать о Китае больше, через фильмы,— сказала она.

Ректор КГИК Сергей Зенгин отметил значимость такой выставки для студентов института:

— Подобные взаимоотношения важны с точки зрения развития и получения профессионального опыта. Мы уже планируем обмены делегациями в области народной культуры и музыкально-исполнительского мастерства.

Среди почетных гостей на открытии был и президент Ассоциации иностранных студентов России Аду Яо Никэз.

Ректор Института культуры вручил китайской делегации памятные подарки.

Гости, студенты и преподаватели смогли ознакомиться с экспонатами выставки, посвященной кинематографу Гонконга, различным стилям анимации, театру теней, знаковым фильмам и известным китайским кинодеятелям.

После открытия выставки студенты факультета телерадиовещания и театрального искусства КГИК отправились на лекцию доктора наук, лектора Пекинской киноакадемии Пань Жоцзянь. Она рассказала будущим актерам, режиссерам и операторам о китайском кинопрокате, популярных жанрах и предпочтениях зрителей Поднебесной.

Фото Юрия КОРЧАГИНА