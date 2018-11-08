Приём граждан в Приёмной Президента

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю А.В. Кумиров провел прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации.

6 человек обратились со своими вопросами к главному судебному приставу края. Двое из них специально для этого прибыли из Абинска. Круг вопросов был традиционно широк. За исключением одного все они касались взыскания денежных средств. Разные суммы, разные обстоятельства… Один из граждан, прибывший из Абинска, являлся должником в рамках исполнительного производства. Все остальные – взыскатели.

Диалог главного судебного пристава края с гражданами длился более двух часов. За это время каждое обращение было разобрано досконально. А.В. Кумиров дал ряд поручений начальникам отделов аппарата и структурных подразделений УФССП России по Краснодарскому краю, а также распорядился поставить на особый контроль несколько исполнительных производств, в рамках которых производятся взыскания.

Следует отметить, что Федеральная служба судебных приставов – одно из наиболее открытых для диалога с гражданами ведомств. Приёмы граждан должностными лицами УФССП России по Краснодарскому краю проводятся на регулярной основе по специально утвержденному графику. Кроме еженедельных приёмов руководитель Управления регулярно проводит выездные приёмы в районах, отдаленных от краевого центра. А совсем недавно, 25 октября, прошел День единого приема граждан, в ходе которого к руководству Управления обратились 24 человека.