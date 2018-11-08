Кубанские приставы и Общественный совет участвуют в поисковых мероприятиях

В Краснодарском крае завершилась работа Межрегионального семинара-практикума «Небо Родины», посвященного 75-й годовщине воздушного сражения на Кубани. В нем принимали участие поисковики, специализирующиеся на подъеме самолетов.

Специалисты по авиапоиску приехали со всей России. Организатором семинара выступила Краснодарская краевая общественная военно-патриотическая организация «Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск», чей руководитель, Виталий Фоменко, входит в состав Общественного совета Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Семинар организован в рамках проекта «Поискового движения России».

Практическая часть семинара проводилась в полевых условиях в Крымском районе Краснодарского края на предполагаемом месте падения самолета. По приглашению поискового отряда «Кубанский плацдарм» в работе приняли участие и представители региональной службы приставов, в рядах которой несколько лет назад был организован поисковый отряд «Долг». Также в экспедиции приняли участие курсанты и офицеры КВВАУ им. Серова и университета МВД.

Работа проводилась в балке на окраине поселка Виноградный практически у подножия Сопки Героев. Был обнаружен обломок блока мотора с технологическим номером 26376. Эти прибавило энтузиазма, поисковики разделились на несколько групп, работавших в поле зрения друг друга. Параллельно изучались базы данных воздушных потерь. Каждая деталь, на которой могли быть номера, кропотливо изучалась. Итогом этой напряженной работы стала еще одна открытая страница Великой Отечественной войны: обломки принадлежат самолету ЛАГГ-3 № 6234, мотор М-105ПФ №4-1484, списан из состава 229-й истребительной авиационной дивизии 7 августа 1943 года. Также поисковиками были найдены фрагменты останков пилота, а в нескольких метрах от места падения боевой машины, в ячейке – останки пехотинца.

Вахта Памяти-2018 продолжает свою работу. Каждые выходные многочисленные группы поисковиков выезжают в леса и поля Краснодарского края, где спустя долгие годы еще лежат советские солдаты.