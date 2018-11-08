Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи Краснодара

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи Западного внутригородского округа города Краснодара, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2016 мужчина давал указание вносить в табели учета его рабочего времени сведения об отработанных днях, удостоверяющих его нахождение на работе. В действительности же он исполнял свои трудовые обязанности не во все дни, отсутствуя на работе и покидая пределы страны. В общей сложности за указанный период времени судья отсутствовал на рабочем месте в течение 55 дней. В результате в указанный временной промежуток на расчетный счет мужчины было необоснованно перечислено более 200 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Данный факт был выявлен УФСБ России по Краснодарскому краю.

В январе 2018 года решением квалификационной коллегией судей Краснодарского края полномочия мирового судьи прекращены досрочно. В марте этой же коллегией дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Указанное решение оставлено без изменения Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю