«PR в Ростове» – профессионалами становятся здесь!

10-13 ноября 2018 г. в Медиапарке «Южный Регион – ДГТУ» пройдет XIII Межвузовский студенческий конкурс медиа, рекламных и PR проектов «PR в Ростове». Коммуникационным партнером проекта выступает «АГТ-Юг» в составе AGT Communications Group.

Конкурс «PR в Ростове» – это площадка для креативных, талантливых, активных студентов и школьников, которые хотят попробовать свои силы в области рекламы, медиа и PR.

За свою историю конкурс зарекомендовал себя как успешный проект, который учит студентов применять полученные знания на практике, формирует профессиональные качества, необходимые будущим специалистам. Умение создать коммуникационный проект и представить его к защите перед экспертным жюри является важной компетенцией современного специалиста в области медиа.

Участники конкурса должны решить реальные практические задачи, которые формулируют и оценивают партнеры конкурса. В этом году члены жюри − ведущие специалисты в медиаиндустрии и PR: генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-ЮГ» Яна Алексеева, зав.кафедрой «Связи с общественностью» ДГТУ профессор Ольга Дружба, помощник председателя правления банка «Центр-инвест» по связям с общественностью Наталья Алябьева, креативный директор digital агентства «ВСАЛАТЕ- group» Валентин Федюнин, директор городского информационного портала «1Rnd.ru» Светлана Лещева, директор Информационного центра атомной энергетики Алексей Боровик, директор компании «Хмель и Солод» Дирк Зальхов, директор ресторана «Макдоналдс» Елена Бабичева, генеральный директор коммуникационного агентства «Город Парк» Алексей Матвеенко.

За победу в конкурсе будут бороться студенты ведущих вузов Ростова, Краснодара, Ставрополя, Воронежа, Сочи, Тамбова, Симферополя (Республика Крым) и других городов России.

Попробовать свои силы в области digital-коммуникаций смогут и школьники. Для них пройдет творческий конкурс «PR дебют».

Авторы лучших проектов получат дипломы, ценные призы и подарки.

В программе конкурса также мастер-классы от ведущих специалистов медиа отрасли: «PRО голос» (Эд Раткевич, г.Ростов-на-Дону), «О том, как стать лидером DIGITAL рынка» (Валентин Федюнин, г. Ростов-на-Дону), «Black&White: все оттенки PR» (Сергей Чуев, г. Москва) и др.