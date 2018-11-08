Российский Красный Крест и Coca-Cola пополняют запасы непродовольственных товаров на случай чрезвычайных ситуаций

1 ноября 2018 года система Coca-Cola в России и Российский Красный Крест объявили о продолжении своего многолетнего партнёрства, а также о новой совместной инициативе — создании запасов непродовольственных товаров на случай ЧС в регионах высокого риска.

Система Coca-Cola традиционно помогает Российскому Красному Кресту: предоставляет питьевую бутилированную воду пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, используя свою обширную логистическую сеть для доставки жизненно важного продукта в пострадавшие регионы во время ЧС. Эти возможности позволяют осуществлять такие доставки максимально быстро, что особенно важно, когда счет идет на минуты. За время сотрудничества пострадавшим от разных ЧС было передано более 300 тысяч литров воды BonAqua.

Заполнение складов непродовольственных товаров в регионах высокого риска ЧС — это расширение партнёрства двух организаций в сфере помощи пострадавшим от ЧС. Склады — это тот неприкосновенный запас, который позволяет в случае природного катаклизма или другой чрезвычайной ситуации моментально обеспечить людей, лишившихся крова или имущества, необходимым минимумом вещей: аптечками, ёмкостями для воды, гигиеническими наборами, подушками и одеялами, кухонными комплектами.

На денежные средства, переданные системой Coca-Cola в России Российскому Красному Кресту, пополнены четыре склада в Ингушетии, Хакассии, Хабаровском крае и Москве с запасами, рассчитанными на оказание помощи около тысячи человек. Кроме того, еще четыре склада будут созданы дополнительно в Вологодской и Иркутской областях, Камчатском и Краснодарском крае.

«25 лет система Coca-Cola в России развивает свой бизнес рука об руку с инвестициями в социально значимые проекты страны. Сотрудничество с Российским Красным Крестом означает для нас возможность помочь тем, кому поддержка нужна больше всего, ведь никто не застрахован от попадания в экстренную ситуацию или в зону стихийного бедствия. Программа по заполнению складов запасами непродовольственных товаров на случай ЧС — это новый важный этап партнёрства наших организаций. При этом мы продолжим предоставлять чистую питьевую воду пострадавшим в ЧС», — подчеркнула Лана Попович, генеральный директор подразделения Coca-Cola в России, Украине, Беларуси, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове.

«Российский Красный Крест искренне признателен cистеме Coca-Cola в России за своевременную и регулярную поддержку нашей деятельности по оказанию помощи наиболее нуждающимся категориям населения, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Такое социально ответственное партнёрство — важнейшее условие эффективной работы не только по ликвидации последствий ЧС, но и по повышению готовности к возможным будущим гуманитарным вызовам», — отметила Раиса Тимофеевна

Лукутцова, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

«Краснодарский край только приходит в себя после наводнения, и для нас большое значение имеет поддержка системы Coca-Cola в России — предоставленные 10 000 литров бутилированной питьевой воды для населения. Мы поддерживаем проект по созданию запасов непродовольственных товаров на случай чрезвычайных ситуаций в регионах высокого риска ЧС. Это поможет нам в нашей дальнейшей работе в регионе», — отметил Евгений Стешенко, председатель Краснодарского регионального отделения Российского Красного Креста.

На состоявшейся церемонии также было отмечено, что направлениями, по которым продолжит развиваться партнёрство Российского Красного Креста и Системы Coca-Cola в России, станут:

* совместное реагирование в чрезвычайных ситуациях, которое включает поставки чистой питьевой воды в пострадавшие районы, организацию пунктов сбора гуманитарной помощи, фандрайзинговую и волонтерскую деятельность;

* просветительская деятельность, в том числе обучение оказанию первой помощи и популяризация безвозмездного и добровольного донорства;

* всесторонняя и активная поддержка спортивных, культурных и благотворительных программ, а также социально значимых инициатив и проектов ведущих гуманитарных общественных организаций и благотворительных фондов.

__________

Партнерство Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца

и Coca-Cola

Совместная работа компании Coca-Cola и Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца началась в 1917 году. В настоящее время Coca-Cola сотрудничает с МФОКК и КП более чем в 50 странах мира, включая Россию. За прошедшие с того момента 101 год на планете поменялось очень многое, но это партнерство продолжается и в новом тысячелетии. Сегодня количество гуманитарных катастроф, аварий и природных катаклизмов не оставляет сотрудников Красного Креста без работы. В этой ситуации гуманитарной организации очень важна поддержка партнёров, которые обеспечивают её всем необходимым.

Система Coca-Cola в России

Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие — одни из важнейших бизнес-приоритетов системы Coca-Cola в России, позволяющие вести дела на основе этики и вносить вклад в экономическое развитие страны, тем самым способствовать улучшению качества жизни граждан и общества в целом. Coca-Cola стала первой в России компанией в секторе FMCG, которая еще в 1990-х годах объявила о запуске своей стратегии корпоративной социальной ответственности.

Сегодня Coca-Cola выделяет 3 основных направления в этой работе: сохранение водных ресурсов и забота об окружающей среде (в 2015 году Coca-Cola вернула миру тот же объем воды, что использовала при производстве напитков), «Мир без отходов» (Coca-Cola поставила перед собой цель к 2030 году собрать и переработать все банки и бутылки, которые выпускает на рынок, и перейти на полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году), а также забота о людях и сообществах (1,9 млрд рублей инвестировала система Coca-Cola в России в социальное развитие и поддержку местных сообществ в 2013-2016 гг.).

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

МФОКК и КП — крупнейшая международная организация, объединяющая 190 членов — Национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца — по всему миру. Региональное представительство МФОКК и КП в России было создано в 1992 году. Основной задачей Регионального представительства является оказание поддержки Российскому Красному Кресту, а также обеспечение взаимодействия с русскоговорящими Национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца. В настоящий момент Региональное представительство осуществляет техническую поддержку программ в сфере здравоохранения, социального развития и чрезвычайных ситуаций; развивает деятельность Национальных обществ в области миграции и подготовки к реагированию на чрезвычайные ситуации; осуществляет управление и поддержку в подаче заявок на внутреннее и внешнее финансирование, а также консультирует в сфере финансового управления.

Российский Красный Крест

Российский Красный Крест (РКК) — общероссийская общественная организация, учрежденная в 1867 году. В 1934 году РКК как Национальное общество вошел в состав МФОКК и КП и с тех пор является единственной полномочной организацией, претворяющей в жизнь идеи и действия Красного Креста на территории России. Штаб-квартира организации находится в Москве. Основные направления деятельности: предупреждение и облегчение страданий людей при ЧС; гуманитарная помощь населению; медико-социальная помощь наименее защищенным слоям населения (пожилым, инвалидам, беспризорным и безнадзорным детям); распространение норм международного гуманитарного права; участие в профилактике и охране здоровья населения; материальная, психологическая и правовая помощь перемещенным лицам и вынужденным мигрантам. Кроме того, РКК занимается пропагандой донорства крови, обучением населения приемам оказания первой помощи и психосоциальной поддержки, розыском и содействием в воссоединении семей и др. РКК сотрудничает с Министерством здравоохранения, МЧС, МВД, Министерством труда и социальной защиты, Минобразования и другими государственными учреждениями.