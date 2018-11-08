Уголовное дело – за отсутствие на рабочем месте

Факт необоснованного перечисления зарплатных средств в размере более двухсот тысяч рублей на счет бывшего краснодарского мирового судьи был выявлен сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

На сегодняшний день стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении него уголовное дело. Бывший мировой судья Западного внутригородского округа города Краснодара подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2016 года мужчина давал указания вносить в табели учета его рабочего времени сведения об отработанных днях, удостоверяющих его нахождение на работе. В действительности же он исполнял свои трудовые обязанности не во все дни, отсутствуя на работе и покидая пределы страны. В общей сложности за указанный период времени судья отсутствовал на рабочем месте в течение 55 дней. В результате в указанный временной промежуток на расчетный счет мужчины было необоснованно перечислено более 200 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Данный факт был выявлен УФСБ России по Краснодарскому краю.

В январе 2018 года решением квалификационной коллегией судей Краснодарского края полномочия мирового судьи прекращены досрочно. В марте этой же коллегией дано согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Указанное решение оставлено без изменения Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления.