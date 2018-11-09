«Вечевой колокол» собирает друзей

Двенадцатого ноября 2018 года по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора в краевой столице откроется XX Кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол». Ежегодно он собирает фильмы-призеры ведущих российских и зарубежных православных кинофестивалей.

Отборочная комиссия приняла в этом году к просмотру несколько сотен работ, и каждая из них заслуживает особого внимания. В конкурсе активно участвуют кубанские авторы, чьи фильмы не первый год получают высокую оценку компетентного жюри.

В состав жюри XX фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол» вошли такие известные личности, как кинокритик Александр Богатырев из Санкт-Петербурга, писатель Виктор Лихоносов, президент международного православного кинофестиваля «Встреча» монахиня София из Обнинска Калужской области, а также краснодарские кинодеятели, представители Кубанской митрополии. Возглавляет жюри штатный священник Свято-Троицкого собора Краснодара протоиерей Андрей Кравченко.

Большая притягательная сила для участников фестиваля — его бессменный президент — народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии, заслуженный артист Южной Осетии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, дважды лауреат Государственной премии РФ, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного, дважды Герой труда Кубани, доктор искусствоведения, профессор, композитор Виктор Гаврилович Захарченко. Духовная миссия руководимого им коллектива определяется его истоком, которым является Войсковой певческий хор, созданный в Екатеринодаре в 1811 году протоиереем Кириллом Россинским.

В этом году в Краснодар приедут гости из Болгарии, Грузии, Украины, Сербии. Традиционно в православном кинофоруме на Кубани принимают участие народный артист России, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев, представитель международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» игумен Киприан, генеральные директора фестивалей: «Сильные духом» — Филипп Кудряшов, «Покров» (Киев) — протоиерей Александр Акулов, «Киноассамблея на Днепре» — протоиерей Игорь Собко, директор студии «Фильм и Тон» из Сербии Света Страхинич, президент фестиваля «Святой Владимир» в Севастополе Елена Иваниченко, сценарист и режиссер из Минска Сергей Катьер и другие деятели кино. По их единогласному мнению, кинофестиваль «Вечевой колокол» ежегодно становится весьма востребованной дискуссионной площадкой, где не только оцениваются лучшие фильмы, но и вырабатываются критерии развития православного кинематографа, а его участники приобретают уникальный опыт международного сотрудничества и продюсирования.

Фильмом открытия на фестивале, который стартует вечером 12 ноября в большом концертном зале дома Кубанского казачьего хора, станет работа президента Краснодарской киностудии имени Николая Минервина, члена Союза кинематографистов РФ, кубанского режиссера, сценариста и оператора Валерия Тимощенко «Чистая победа. Сталинград».

В малом концертном зале Кубанского казачьего хора с 13 по 15 ноября пройдут бесплатные открытые показы конкурсных фильмов, посетить которые может любой желающий. Начало сеансов в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:00 (до 20:30). В рамках фестиваля пройдут встречи гостей в епархии и мэрии, творческие встречи и кинопоказы для студентов и педагогов ведущих вузов города, а также семинар, посвященный проблемам современного православного кинематографа. Гости фестиваля 13 ноября встретятся с жителями Кореновского района, 14 ноября — Темрюка и Усть-Лабинска. Пятнадцатого ноября жители Крымска и Апшеронска получат возможность пообщаться с участниками «Вечевого колокола», в этот же день матушка София (Ищенко) проведет встречу в краевой библиотеке имени А. С. Пушкина.

Фильмы-победители по разным номинациям будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 16 ноября.