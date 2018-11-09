Островок добрых сердец

Торжественное открытие Центра реабилитации «Колыбель Сердец» состоялось в Краснодаре. В нем принял участие начальник отдела по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Алексей Меркушин.

Реальная поддержка

— Открытие Центра реабилитации «Колыбель Сердец» — это прекрасный пример того, как администрация региона поддерживает некоммерческие организации, тесно взаимодействуя с ними,— подчеркнул Алексей Меркушин. — Краснодарская региональная общественная благотворительная организация «Колыбель Сердец» успешно подготовила свою заявку на реализацию социального проекта и стала победителем конкурсов президентских грантов и грантов администрации Краснодарского края.

Таким образом, она получила ощутимую финансовую поддержку, и сегодня мы видим, что у детей с ограниченными возможностями здоровья появилась реальная возможность проходить курс реабилитации и жить полноценной жизнью. В новом центре реабилитации проходят оздоровление не только дети, живущие в нашем регионе, но и из других субъектов Российской Федерации.

Департамент внутренней политики администрации Краснодарского края оказывает государственную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, одной из которой является Краснодарская региональная общественная благотворительная организация «Колыбель Сердец». Мы оказываем информационную, методическую и, самое главное, финансовую помощь в виде грантов, которые выделяются на конкурсной основе. Департамент внутренней политики администрации Краснодарского края для получения президентских грантов на конкурсной основе социально ориентированным НКО предоставляет рекомендательные письма от региона, в которых указано, что поддерживает тот или иной проект и считает его важным для общества и Кубани.

Динамично и практично

— В этом году край показывает хорошую динамику в поддержке президентских грантов. Если в 2016 году их получили 18 НКО (40 млн руб.), в 2017 — 41 (64,5 млн руб.), то в 2018-м — уже 65 (79 млн),— привел цифры Алексей Меркушин. — Как видите, суммы увеличиваются с каждым годом, и нам есть к чему стремиться. Будем больше проводить семинаров, в том числе и выездных. Мы своевременно объявляем о конкурсе по предоставлению президентских грантов, рассказываем об этом некоммерческим организациям, а также о том, как им правильно подготовить заявку и проект.

Решаем социальные проблемы жителей Кубани через социальные проекты, привлекаем финансовые средства из федерального бюджета в региональный, которые затем успешно работают на благо жителей края. Всячески поддерживаем некоммерческие организации, которые по этой причине начинают верить в свои силы и развиваться. Это благотворительные организации, которые создаются добровольно и рассчитывают именно на поддержку со стороны государства. Но эта поддержка в виде грантов может быть оказана только на конкурсной основе.

Очень важны конкурентоспособные социальные проекты, значимые. На федеральном уровне их оценивает своя комиссия, на краевом — своя. Федеральный конкурс на получение президентских грантов проходит дважды в год, краевой — один раз. В начале года Департамент внутренней политики администрации края проводит семинары, на которых оповещает некоммерческие организации о конкурсах, участие в которых могут принять только зарегистрированные на территории края организации и которые не имеют налоговых задолженностей.

Вся необходимая информация размещается на сайте администрации Краснодарского края. Что касается победителей конкурса, то им рассказываем о том, как правильно реализовать социальные проекты, как избежать проблем, связанных с финансовыми отчетами и расходованием средств.

Алексей Меркушин уточнил, что в настоящее время в Краснодарском крае зарегистрировано 6560 некоммерческих организаций, и большая часть из них — это социально ориентированные. Часть НКО рассчитывает на государственную поддержку, другие используют финансовые средства, которые им выделяют спонсоры, сотрудничая с банками и крупными компаниями.

В 2016—2018 годах средства из краевого бюджета получили 53 НКО. Ежегодно на их поддержку в виде грантов выделяется 16 миллионов 740 тысяч рублей. В этом году такую поддержку получили двадцать НКО, которые будут реализовывать свои социальные проекты в 2018—2019 годах. Конкурс на следующий год планируется объявить в декабре, а побеждают в нем самые различные некоммерческие организации краевого и муниципального уровней. В основном направление их работы — это социальная поддержка граждан, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь — с детьми.

В большей степени проекты касаются краснодарцев, но бывает, что охват составляет от пяти до семи муниципальных образований края. Наиболее активные — Сочи, Армавир, Новокубанский район, Тихорецк и Туапсе. В этом году поступило 65 заявок от НКО для участия в краевом конкурсе на получение грантов.

Серьезная причина

В октябре этого года директор Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Галина Москалева на планерном заседании в Законодательном Собрании озвучила депутатам информацию о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, ведущих свою деятельность на Кубани. Было подчеркнуто, что необходимо увеличить финансовую поддержку таких НКО, на что есть причина.

Уже пятый год на финансирование в виде грантов на конкурсной основе выделяется почти шестнадцать с половиной миллионов рублей, в то время как финансирование президентских грантов растет с каждым годом. Если в 2015 году сумма составляла 4 миллиарда рублей, в 2016 — 6 миллиардов, то в 2017 она возросла еще на два миллиарда рублей. Именно поэтому необходимо увеличить финансовую поддержку социально ориентированным НКО.

В ходе планерного совещания в Законодательном Собрании депутаты обсудили дополнительные меры поддержки таких организаций и по итогам обсуждения приняли резолюцию, согласно которой региональному Министерству финансов было рекомендовано рассмотреть вопрос увеличения финансирования НКО. Соответствующее поручение дано комитету ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.

— У нас в крае очень много социально ориентированных некоммерческих организаций, которые успешно ведут свою деятельность на благо жителей региона, и их необходимо поддерживать,— подчеркнул начальник отдела по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Алексей Меркушин. — Заявок на получение краевых грантов получаем много, поэтому и необходимо увеличить финансирование хотя бы в два раза. Тогда и грантов на конкурсной основе можно предоставлять больше.

Очень важно поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации, в том числе и те, которые созданы совсем недавно. Ведь без государственной поддержки теряется энтузиазм в работе и НКО очень сложно развиваться. Организации должны показывать хорошие социальные проекты и заслуженно получать гранты на их реализацию.

К сказанному добавлю, что такой НКО является Краснодарская региональная общественная благотворительная организация «Колыбель Сердец», руководит которой Анна Третьякова.

Обретая уверенность

— Мы уже несколько лет занимаемся оздоровлением детей с ограниченными физическими возможностями, всеми силами стремясь сделать для них мир удобней и комфортней, открыть для них новые возможности и помочь обрести уверенность в завтрашнем дне.

Долго шли к тому дню открытия Краснодарского центра реабилитации «Колыбель Сердец», и теперь здесь созданы все условия для оздоровления детей, причем бесплатно,— сказала Анна Третьякова. — Помощь краевой власти в создании нашего реабилитационного центра трудно переоценить. Мы обратились в Департамент внутренней политики администрации региона — и начальник отдела по взаимодействию с социально ориентированными НКО Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Алексей Меркушин подробно рассказал о мерах поддержки.

Став победителем конкурсов президентских грантов и грантов администрации Краснодарского края, наша региональная благотворительная организация «Колыбель Сердец» получила дальнейшее развитие. Мало того, нас постоянно приглашают на семинары и форумы, и мы не стоим на месте, набираемся опыта. И наш опыт работы хотят перенимать. В частности, были звонки из Астрахани и Калининграда с предложением открыть наши филиалы в этих городах. Уверена, что постепенно меры финансовой поддержки в виде гратов на основе конкурсов в нашем крае увеличатся.

К сказанному Анной Третьяковой добавлю, что Краснодарский центр реабилитации «Колыбель Сердец» создан с целью оказания бесплатной помощи не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и семьям, имеющим таких детей. Комплексная реабилитация в центре включает в себя лечебную физкультуру, массаж, кинезиотерапию, работу на специализированных реабилитационных тренажерах, занятия с логопедом и психологом, биоакустическую коррекцию головного мозга и др.

В прошлом году, благодаря спонсорской поддержке, а также на личные средства учредителей «Колыбели Сердец» на черноморском побережье, на хуторе Бетта в Геленджике, появился круглогодичный пансионат для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь не только комфортабельные номера и столовая, но и свой собственный пляж, крытый бассейн для аквареабилитации и специализированные оснащенные оборудованием кабинеты. Кроме этого для детей с ОВЗ проводится комплекс реабилитационных занятий, организуются творческие и развлекательные программы.

— Главная цель нашей деятельности — реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, и для ее достижения наши центры, где работают лучшие специалисты, имеют современное высококлассное оборудование. С 2015 года помощь и физическую реабилитацию получило более четырех тысяч детей из разных регионов России,— сказала руководитель Краснодарской региональной общественной благотворительной организации «Колыбель Сердец» Анна Третьякова.

Михаил МУСАЕВ