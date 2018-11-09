«Единая Россия» взяла курс на обновление

В рамках региональной дискуссии «Обновление-2018» Краснодарское региональное отделение партии инициировало широкое партийное обсуждение по вопросам обновления партии.

«Единая Россия» запустила сбор предложений, партийцы и сторонники поделятся своим видением обновления партии.

Как партии стать более современной, как повысить эффективность коммуникаций и представительства интересов граждан, предложить новые решения для развития края, страны — на эти и многие другие вопросы предстоит ответить единороссам.

Лучшие предложение и методы будут представлены на региональной дискуссии «Обновление-2018», которая пройдет уже ноябре.

— Подобные дискуссии позволяют с привлечением экспертного и гражданского сообществ обсудить направления, благодаря которым партия получит новый вектор развития на ближайшие годы. Сейчас наша общая задача — выработать четкий и понятный алгоритм совместной работы с однопартийцами, представителями исполнительной и законодательной власти на местах, активистами, молодежью.

Нам важно услышать мнения и предложения от наших первичных отделений, сторонников партии, также от наших экспертов: предпринимателей, врачей, журналистов. Все волнующие вопросы обязательно найдут свое отображение в деятельности партии»,— отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко.