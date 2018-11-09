За красотой — в горы

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась персональная выставка заслуженного художника России, заслуженного деятеля искусств Кубани Сергея Викторовича Дудко «Для Вас романтик написал…».

Главная тема творчества автора — романтический пейзаж высокогорья, натурные «портреты» высочайших вершин, что объясняется спортивным увлечением художника. На полотнах изображены покрытые белизной горные вершины, отвесные скалы, холодное дыхание ледников и бесконечная красота неба.

Выставку «Для Вас романтик написал…» мастер спорта СССР по горному туризму, заслуженный путешественник России и действительный член Русского географического общества Сергей Дудко посвящает и 25-летию Краснодарского альпинистского клуба «Стремление», и 20-летию первой кубанской альпинистской экспедиции в Гималаи, на пик Макалу, в составе которой он принимал участие, и 65-летию Кубанского отдела Русского географического общества.

Художника иногда называют кубанским Рерихом, на что Сергей Дудко говорит: «Рерих видел горы с высоты седла — для меня они начинаются с тех мест, куда лошадь не пройдет. За красотой стремятся люди к вершинам. Я стараюсь запечатлеть красоту для тех, открыть тем, кто был пока лишен счастья общения с высотой».

Выставка работает по 18 ноября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15, этаж 1.