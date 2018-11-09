Родился в День советской милиции

Гелиант Александрович Жеглинский родился 10 ноября 1937 года в городе Ленинграде в семье учителей. Отец, Александр Николаевич,— преподаватель физики, мать, Ольга Ивановна,— преподаватель химии и биологии. Когда родился первенец, супруги очень обрадовались долгожданному сыночку. Они размышляли, какое дать ему необычное и памятное имя, и назвали его Гелиантом. В обычной, повседневной жизни его, как правило, называют Геннадий, Гена.

Когда началась война, 22 июня 1941 года, отца сразу призвали в армию и отправили на фронт. Гелиант Александрович помнит начало войны. Он с мамой и меньшим братом оказались в районе Выборга на телеге с лошадью. Мать отлучилась за водой, а в это время налетели самолеты и начали сбрасывать бомбы. Одна попала в лошадь, телега перевернулась — и братья оказались под ней, чудом остались живы. Прибежавшая мать забрала их.

А об отце пришло известие: «Пропал без вести».

Эвакуация из блокадного Ленинграда

Четырнадцатого марта 1942 года семья Жеглинских — мать с двумя сыновьями — была эвакуирована из Ленинграда. Четырехлетний Гена помнит, что по льду Ладожского озера ехали втроем на машине — с мамой и меньшим братом. Видел, как впереди машина провалилась под лед. Якобы попала в воронку от бомбы и утонула. Водитель их машины вышел и проверял состояние льда каким-то щупом, и они продолжали движение. Выехали благополучно, а в дальнейшем их поездом привезли в станицу Староминскую Краснодарского края.

Из воспоминаний Г. А. Жеглинского

«…Летом 1942 года мы оказались под оккупацией. В станице прятались по заброшенным подвалам. На сгоревшим складе разыскивали не тронутые огнем зерна и ими питались. Однажды за этим занятием их застали два немца с автоматами. Они стали мать о чем-то громко спрашивать, кричали. Она ничего не могла понять, а я с испугу начал орать очень сильно. Один из немцев наставил на меня автомат, а второй рукой нажал на автомат к низу. Прогремел выстрел: очередь из автомата около моих ног. Потом этот немец что-то сказал, потянул другого за рукав, и они ушли».

Мама писала Сталину

«…После окончания войны мы не стали возвращаться в Ленинград, так как наш дом был разрушен попаданием бомбы. Некоторое время проживали в Ейском районе, мама преподавала в школе. Она также часто писала письма, чтобы узнать о судьбе нашего отца. Обращалась с письмом даже к Сталину. В 1947 году пришел ответ, что отец погиб под Ленинградом 12 августа 1941 года. Мама стала получать пенсию. Затем проживали в Красногвардейском районе Адыгейской области. Мама преподавала в школе, а я учился.

В 1956 году я был призван в Советскую армию, служил в морской авиации воздушным стрелком-радистом».

Из служебной характеристики на воздушного стрелка — радиста I класса старшего матроса Жеглинского Гелианта Александровича

«Год начала службы — 1956, член ВЛКСМ. С ноября 1957 года по октябрь 1959 года служил в воинской части №31169. За время пребывания в части достиг уровня первого класса, настойчиво изучал радиооборудование самолета, отлично знает материальную часть радиоаппаратуры и грамотно ее эксплуатирует. Достиг высокой оперативности в радиообмене с наземными и взаимодействующими радиостанциями. Воздушные цели выполнял только на отлично. В 1959 году был внештатным инструктором по слуховой подготовке. За высокие показатели личных знаний и за умелое использование неоднократно поощрялся командиром части. При увольнении в запас может быть использован в ГВФ в качестве бортрадиста».

Подпись начальника связи ВЧ №31169, печать и дата — 5 октября 1959 года.

После демобилизации с данной характеристикой он обратился на работу в Краснодарский аэропорт. Здесь проверили его профессиональные знания и согласны были взять на работу при условии наличия прописки в городе Краснодаре. Однако такой прописки в Краснодаре у него не было, и он решил, как ему посоветовали, поступить в органы милиции. Тогда Краснодарская прописка ему будет гарантирована.

Служба в милиции

В декабре 1959 года он был принят на работу в органы милиции Сталинского райотдела (ныне Октябрьский район города Краснодара). Назначили милиционером. Как и в армии, он добросовестно относился к работе и на следующий год (запись в трудовой книжке — 16.11.1960 года) ему была объявлена благодарность «За активное участие в обеспечении порядка и борьбе с уголовной преступностью». А в начале 1961 года по его личной инициативе, находчивости и смекалке была разоблачена большая преступная группа, которая с территории гидролизного завода г. Краснодара похищала тайно спирт с помощью трубопровода, выведенного за пределы территории завода. Как в дальнейшем было установлено, преступная группа совершала хищения в особо крупных размерах. За разоблачение данной преступной группы милиционер Г. А. Жеглинский был поощрен: приказом начальника УВД Краснодарского крайисполкома №173 от 20 апреля 1961 года сержант милиции Гелиант Александрович Жеглинский награжден знаком «Отличник милиции».

Сержант милиции был повышен в должности, назначен участковым инспектором и получил первое офицерское звание «младший лейтенант милиции». И в новой должности он продолжал хорошо трудиться и неоднократно поощрялся благодарностями, денежными премиями, с занесением на доску почета.

В транспортной милиции

В связи с созданием по приказу министра МВД СССР в июле 1971 года подразделений на воздушном транспорте и образованием в октябре 1971 года линейного отдела милиции в аэропорту Краснодар подбирались кадры в транспортную милицию. Г. А. Жеглинский, как и его коллеги из Октябрьского райотдела милиции, перевелся во вновь созданное подразделение на транспорте. Он был назначен старшим оперуполномоченным уголовного розыска линейного отдела милиции в аэропорту г. Краснодар.

На новом месте службы он продолжал успешно выполнять свои служебные обязанности и неоднократно поощрялся. У него были высокие показатели по выявлению лиц, занимающихся перевозом наркотических веществ. Смена, которую возглавлял он, занимала первые места по всем показателям и считалась лучшей в Северо-Кавказском УВДТ. В 1982 году из линейного отдела милиции аэропорта Внуково города Москвы были командированы два майора милиции и стажировались по обмену положительным опытом у капитана милиции Г. А. Жеглинского.

В его трудовой книжке две записи: служба в Советской армии — три года 17 дней, и служба в органах МВД — непрерывно 28 лет 2 месяца и 4 дня, поощрений — 34. Он награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней, «50 лет Советской милиции», «Ветеран труда», знаком «Отличник милиции», а также многими юбилейными медалями и знаками.

Сегодня майор милиции в отставке Гелиант Александрович Жеглинский делится своим опытом работы с молодыми полицейскими.

Ветеран Великой Отечественной

По поручению мэра — председателя правительства Санкт-Петербурга 18 октября 2005 года Гелианту Александровичу Жеглинскому вручен знак и удостоверение к знаку «Житель блокадного Ленинграда». Четырнадцатого ноября 2005 года ему вручено удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» с правами и льготами, установленными статьей 18 Федерального закона «О ветеранах».

У него трое взрослых детей, двое внуков и двое правнуков. Он любит трудиться на дачном участке. Встречается также с коллективом ЛОП в аэропорту Краснодар.

Уважаемый Гелиант Александрович! Поздравляем Вас с праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел России, 81-й годовщиной со дня рождения, желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и счастья.

Пет ШЕВЕЛЕВ, начальник Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, полковник полиции