Ломая стереотипы

Людям свойственно искать альтернативу многим вещам, в том числе и взглядам на жизнь. И если у человека хватило смелости заявить обществу, что его мировоззрение чем-то отличается от общепринятого, то он тотчас становится своего рода изгоем, который посмел поднять «бунт на корабле». Когда у человека появляются единомышленники и присоединяются к нему, этот бунт превращается в движение со своими целями, законами, образом жизни и т. д.

Одно из таких движений появилось в Америке в шестидесятых годах прошлого века, представители которого называли себя не иначе как «дети цветов» или «дети весны». Это хиппи. Жили они, руководствуясь лозунгами «Да — любви, нет — войне!» и «Любовь — это всё, что тебе нужно!». Знаменитое сочетание слов «секс, наркотики и рок-н-ролл» принадлежит именно хиппи. Тем не менее участники движения радели за здоровый образ жизни. Правда, в данном контексте вести этот самый здоровый образ жизни означало быть ближе к земле, к природе, не загрязнять окружающую среду и любить каждый кустик, каждый камешек и каждое живое существо на планете.

Также среди настоящих хиппи было немало вегетарианцев. А иначе и быть не могло, ведь именно в отказе от употребления мяса в пищу, а также от ношения одежды из шкур и кожи, по их мнению, и состоит любовь ко всему живому. Надо сказать, что, благодаря движению хиппи, вскоре появилось еще несколько движений, которые стали бороться за права детей и женщин, за права животных. Помимо этого появились антивоенное, антиядерное и экологическое движения.

Война во Вьетнаме не была единственной проблемой, против которой выступали хиппи. В 1969 году в результате аварии в США в штате Калифорния разлилась нефть. И это печальное событие в который раз обратило внимание хиппи на вопрос охраны окружающей среды. Они негодовали по поводу отсутствия инициатив американского правительства по очистке окружающей среды и его снисходительного отношения к корпорациям, которые загрязняли ее. Хиппи сплотились, выступили с протестами и содействовали группам, которые боролись за сохранение окружающей среды.

К 1970 году движение за экологию набрало обороты. Двадцать второго апреля был принят Акт национальной политики в отношении окружающей среды и объявлен первый День Земли. Это стало ключевым событием, которое привлекло к себе порядка двадцати миллионов человек, повысило осведомленность людей о том, как используется планета и как уменьшить урон, наносимый экологии. Было организовано Агентство защиты окружающей среды, в функции которого входило наблюдение и уничтожение токсичных отходов.

Хиппи принимали действия против тех, единственным интересом которых была экономическая выгода без всякой оглядки на экологию планеты. Правда, некоторые их усилия можно считать настолько же легендарными, насколько и опасными.

Движение хиппи было массовым и показательным, они давали концерты, воспевая в том числе и природу. Хиппи считали, что люди в ответе за всё, что с Землей делают, поэтому забота о матери-земле, как они ее называли, была одним из главных направлений этой субкультуры. Что касается СССР, то было принято считать: в Союзе нет экологических проблем, и большая часть людей так и думала.

Первыми «зелеными» в советское время можно считать бардов. Они не выступали в открытую с манифестами в защиту окружающей среды — этого бы просто не позволили власти. Бардовская культура была культурой «песен у костра» в тесной компании знакомых и друзей. Тем менее, несмотря на всякие ограничения, барды смогли своими песнями научить слушателей любить и ценить природу. В них барды воспевали природу, пели о ее красотах, хрупком величии о и том, что она дает человеку.

Учитывая то, что из советских людей мало кто задумывался о сохранении природы, такая музыка, будучи красивой и проникновенной, могла хоть как-то затронуть их сердца. Конечно, нельзя назвать бардовскую песню пропагандой защиты окружающей среды. Наверное, эти люди просто восхищались природой.

Можно по-разному относиться к движению хиппи, но определенная часть из них впоследствии не перестала бороться за экологию. К примеру, бывший хиппи создал самый экологичный футбольный клуб в мире.

В пятнадцать лет англичанин Дейл Винс бросил общеобразовательную школу и стал вести образ жизни типичного хиппи, путешествуя по Индии и Непалу. Объехал на своем мотоцикле всю Великобританию и Европу, кочуя, где придется, выступая в поддержку мира, занимаясь поисками себя и еще многим-многим другим. Какое-то время парень был вынужден жить в стареньком трейлере, а для обеспечения своего передвижного домика электричеством собрал самодельную ветряную турбину.

Впоследствии это и перевернуло всю его жизнь. Дейл понял, что подобными ветряками можно вырабатывать большие объемы электроэнергии, не нанося при этом вреда окружающей среде. А приобрел он известность, когда однажды на одном большом музыкальном фестивале установил средних размеров ветровую турбину и брал деньги с тех, кто хотел подзарядить свои мобильные телефоны.

Вскоре Дейл Винс основал компанию, которая стала заниматься производством «зеленого» электричества из ветра, а чуть позже занялась и другими экологическими способами получения энергии. В частности, компания Дейла Винса умудрилась даже в пасмурной Великобритании зарабатывать на производстве энергии при помощи солнечных батарей, а чуть позже занялась выработкой синтетического газа из сахарной свеклы.

Параллельно с развитием бизнеса предприимчивый англичанин активно продвигал идеи экологической безопасности и даже выступил на знаменитом саммите ООН в 1997 году в Киото, который был посвящен проблеме изменения климата на планете. В 2004 году за свой активный вклад в заботу об окружающей среде Дейл Винс получил орден Британской империи. В 2010 году он выкупил 71 процент акций футбольного клуба «Форрест Грин Роверс», а спустя несколько месяцев стал председателем его правления. И вскоре клуб накрыли большие изменения. Всё дело в том, что Дейл Винс поставил цель: превратить его в самый экологичный клуб в мире.

Электричество на стадионе стали обеспечивать установленные на трибунах солнечные батареи, для освещения начали использовать энергосберегающие лампы, а специальная дренажная система позволила собирать и фильтровать дождевую воду. Домашний стадион покрыли экологически чистым газоном, натуральным удобрением для которого послужили добытые вручную и затем спрессованные морские водоросли, а для борьбы с сорняками перестали использовать ядохимикаты.

Мало того, даже газонокосилки, стригущие траву, «заставили» работать не на бензине, а на добытой солнечными батареями энергии. Очень кстати для погрязшего в долгах клуба, ведь расходы на содержание стадиона сократились в разы. Что касается газона, то его решили удобрять натуральными, а не химическими материалами. Изменились и цвета домашней формы футбольной команды: на смену традиционной черно-белой расцветке пришла символизирующая экологию зеленая форма с черными полосами.

Дальше больше. Дейл Винс объявил курс на вегетарианство — и мясные блюда были вычеркнуты из меню всех заведений на стадионе. На смену им пришел вегетарианский бургер, а повара клуба получили награду в категории «Лучший вегетарианский пирог». Вскоре мясо исчезло из меню и футболистов команды. А совсем недавно футбольный клуб Дейла Винса «Форрест Грин Роверс» получил награду ООН в рамках программы «Импульс перемен» за вклад в борьбу с изменением климата.

«Мы очень рады получить такое признание ООН за нашу работу по содействию экологической устойчивости через спорт»,— сказал президент клуба Дейл Винс, отметив, что многие сомневались в том, что футбольный клуб может заниматься экологической деятельностью. Но, как показала практика, это принесло результат.

Еще в детстве Винса изумляло количество автомобилей на дорогах. Он вспоминает, как постоянно думал о том, что топливо для них когда-нибудь закончится. Спустя годы англичанин приобрел корпус автомобиля Lotus Exige и превратил его в суперкар. Машина получила название «Немезида». В 2012 года она побила рекорд скорости для электромобилей в Британии, разогнавшись до 244 километров в час.

Винс к тому времени уже понял, что создание автомобилей — это совсем не то, что выработка электроэнергии. Поэтому и начал создавать инфраструктуру в надежде на то, что это ускорит переход на электромобили. Компания Дейла Винса в 2011 году открыла точку подзарядки для заправочной станции. Чтобы зарядить аккумуляторы маленького пятидверного семейного хетчбэка Nissan Leaf с дальностью хода 120 километров, в то время требовалось восемь часов.

Три года назад Дэйл нашел единомышленника в лице Гари Невилла, с которым основал некоммерческую организацию. Сотрудничество бизнесмена и экс-легенды сборной Англии по футболу переросло в акцию на благотворительном матче между звездами клубов «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», когда вся электроэнергия на стадионе была получена с помощью 52 ветряных мельниц. Дейл Винс не думает останавливаться на достигнутом, и его компания активно осваивает рынок электрокаров и продолжает развивать экологические способы добычи нефти.

Вот так бывший хиппи стал ярым поборником защиты окружающей среды, приобщив к этому благому делу не только футболистов и болельщиков, но и обычных англичан. Конечно, можно скептически относиться к тому, что спортсмены не едят мясо, или же к тому, что помимо всего прочего Дейл Винс одержим идеей экологических способов добычи нефти. Но позвольте, что же в этом предосудительного? Стремление к защите окружающей среды только поощряется.

Самыми различными способами выражать свое отношение к природе и хоть что-то посильное делать для защиты окружающей среды. Определенная часть людей привыкла выражать свои чувства с помощью драгоценных металлов, всячески пытаясь в граммы холодного металла вложить частику своей души. Но есть и те, кому абсолютно безразличны платина, золото или серебро.

К примеру, Густав Рейес предложил альтернативу традиционным ювелирным украшением и занялся выпуском деревянных колечек. Казалось бы, ну и что? Чудит мужичок. Но дело-то в том, что колечки не только не золотые, но и не простые. Каждое из них имеет свою предысторию, а то и целую историю. Прежде чем превратиться в изящные украшения, колечки жили не тужили совершенно иной жизнью. Одни были скрипкой, другие — ножкой от старого стула, третьи — бейсбольной битой.

Естественно, до того, как стать этими предметами, они были живыми деревьями, которые несказанно радовались теплому солнцу, свежему ветру и живительному дождю. Понятное дело, что проходит время и старые вещи исчезают из нашей жизни, оказываясь где-нибудь на свалке. Но здесь в дело вмешался смекалистый Густав Рейес, который сумел превратить древесный хлам в удивительно изящные ювелирные творения, которые приносят людям радость, душевное тепло и поднимают настроение. И самое главное, что такая древесная эстетика несет в себе «зеленый» посыл.

Российский актер Иван Охлобыстин как-то заметил, что «для человека возможно всё. Всё надо преодолевать усилием воли. Люди привыкают к бедности и богатству, красивому и некрасивому, и только воля позволяет придать этому либо позитивный, либо негативный оттенок». Судя по всему, Дейлу Винсу и Густаву Рейесу удалось всему придать только позитивный оттенок, делая окружающий мир еще чище и красивее. Не оттого ли у них немало единомышленников, которым небезразлично состояние экологии на планете?

Михаил МУСАЕВ