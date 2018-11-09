Проблемы ливневки требуют решения

Столица Кубани, город Краснодар, наверное, рекордсмен страны по ежегодному приросту населения. Примерно по сто тысяч в год. Краснодар недавно официально признали городом-миллионером.

Кому-то это в радость. Еще бы — войти в число грандов — шестнадцати миллионеров страны. Есть чем гордиться, считают многие кубанцы. Но специалистов промышленности, работников образования и здравоохранения, коммунальных служб это явно не радует. Их понять можно. Такой стремительный прирост населения создает многочисленные проблемы. Если с введением жилья в городе, можно считать, всё в порядке, то как обеспечить рост населения объектами здравоохранения — больницами, поликлиниками, а также новыми школами и детскими садами? Большой вопрос. Опять же как обеспечить приток населения рабочими местами?

Возникают серьезные экологические проблемы, которые затрагивают каждого из нас, поскольку они связаны в свою очередь с проблемами канализации. А канализация во все времена финансировалась по остаточному принципу. И поэтому проблем в Краснодаре, связанных с нею, выше крыши. Так считают работники жилищно-коммунальных служб, а также отдела экологической безопасности городского Департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды.

Подтверждение этому лежит, как говорится, на поверхности. Краснодар стоит на берегу красавицы реки Кубани, чего не скажешь о качестве воды реки. Каждый год накануне жарких летних дней, которыми так изобилует наш край, на берегу реки Кубани появляются таблички, что купаться в реке запрещено.

Вот тебе раз. Ждали открытия купального сезона, а река для купания закрыта! Причина — купание грозит навредить здоровью.

Но люди всё равно лезут в воду. Да и как не полезешь при сорокаградусной жаре! Даже при угрозе подцепить какую-нибудь заразу. Потому что канализационные стоки льются в реку из труб от Пашковского микрорайона до Кубанской Набережной и дальше, вниз по течению реки. Усугубляет ситуацию и тот факт, что это выпуски городской ливневой канализации, а сливают сюда свои хозяйственные, бытовые и фекальные стоки жители частных домов и частных автомоек, бань и других многочисленных объектов, расположенных в районе жилых застроек.

Исторически так сложилось, что в центральной части Краснодара фактически функционирует общесплавная канализация, по которой десятилетиями сбрасываются в реку Кубань неочищенные фекальные и ливневые стоки. Всего же в городе эксплуатируются две очереди очистных сооружений: одна — в районе улицы Толбухина, вторая — рядом со станицей Елизаветинской. Производительность обеих станций — 400 тысяч кубометров стоков в сутки. Мощность обоих очистных сооружений давно исчерпана и требует существенного расширения, тем более в наше время — стремительного роста города.

Эти очистные сооружения находятся в аренде ООО «Краснодар Водоканал». Необходимо учитывать, что очистных сооружений ливневой канализации в городе нет и их необходимо срочно строить. Тем более река Кубань является, по сути, водоемом первого хозяйственного значения. В тоже время в столице края из года в год не решается проблема массовых неочищенных сбросов в главную реку края. Чтобы убедиться, что это так, не надо быть специалистом. Достаточно постоять и подышать на берегу реки и ощутить специфические запахи.

Что можно сделать и насколько это реально, говорит известный в городе и крае специалист, заслуженный работник коммунального хозяйства края, руководитель ООО «Ремстройзащита» Николай Иванович Галицин.

— В городе существует 21 выпуск ливневых коллекторов в реку Кубань, начиная от района Гидростроя, где расположен главный ливневый коллектор №1 и других, расположенных в районе мясокомбината, Дубинки, возле завода имени Седина, где сходятся выпуски трех ливневых коллекторов. Выпуски также имеются по улицам Ленина, Гоголя, Затонной, Тургенева и другие.

Все эти выпуски должны быть оборудованы очистными сооружениями. Должны быть, но их до сих пор нет. Ни одного!

В исторической части города, в других районах столицы края, а также в районах частной застройки из-за отсутствия на ряде улиц фекальной канализации многие владельцы частных домов, не особенно заморачиваясь, несанкционированно врезаются со своими фекальными стоками в ливневую канализацию. А ведь ливневые коллекторы должны производить сбор и транспортировку дождевых стоков только в непогоду. В результате несанкционированных врезок в ливневую канализацию владельцев частных домом и малых предприятий город помимо загрязнения окружающей среды недополучает от них миллиарды рублей, которые могли бы пойти на реконструкцию ливневой канализации.

— Я,— рассказывает Николай Иванович,— несколько лет назад предложил построить большую насосную станцию для перекачки фекальных стоков на очистные сооружения. Это первая главная схема, по которой можно будет очищать ливневые стоки центральной части города, в десятки раз дешевле других проектов. При этом в другом случае придется подключить к этой системе собирающий ливневый коллектор по Кубанской Набережной, проложенный еще тридцать лет назад. По нему планировалось перехватить все стоки — от улицы Постовой до улицы Тургенева. Сегодня, к сожалению, этот коллектор не работает.

Семь лет назад был подготовлен проект, разработанный Институтгражданпроектом, который бы позволил решить проблем сразу трех коллекторов в районе завода Седина. Он не дошел до экспертизы, поскольку встала проблема выделения под него земли. Сегодня необходимо реанимировать, как мне кажется, этот проект и решить вопрос с землей.

Проект этот разработан с учетом современных технологий, предусматривает строительство компактных очистных сооружений закрытого типа, с учетом экологических требований и санитарной зоной не менее 50 метров. Что, как мне представляется, и послужило главным преткновением для реализации столь необходимого проекта. Подобный коллектор можно было бы проложить и в районе мясокомбината, где находятся выпуски общесплавных коллекторов.

Что касается главного ливневого коллектора, собирающего стоки Комсомольского, Пашковского и Почтового районов, то там можно было бы сделать комбинированную схему: фекальные стоки в сухой сезон времени перекачивать в систему фекальной канализации Гидростроя, а в непогоду разбавленные и механически очищенные на планируемых ливневых сооружениях стоки сбрасывать в реку.

Поэтапное решение этих вопросов позволило бы уменьшить загрязнение реки Кубани.

Пока же ситуация такая, что экологические службы могут в любой момент подойти к загрязнениям реки Кубани более жестко — и тогда городу мало не покажется. Ведь город за год сбрасываются в реку Кубань миллионы кубометров неочищенных стоков. Такая же ситуация и в ряде других городов Кубани. Несколько лет назад ко мне обратилась инициативная группа жителей микрорайона «Анапский» города-курорта. В микрорайоне забило канализацию. Просили приехать и по возможности помочь. Я не медлил и выехал со своими людьми и техникой в тот же день. Ведь выход канализации из строя — подлинное бедствие для людей. Надо сказать, что канализацию в поселок начали прокладывать 18 лет назад. Это были трудные девяностые годы, и ее не успели сдать. Я обнаружил, где обрывается труба, не доведенная до центральной линии каких-то девять метров. Мы уложили недостающую трубу и соединили ее с центральной трубой. Это потребовало всего-то два или три часа.

Что касается чистки канализации, то она не проводилась много лет, что и создало аварийную ситуацию. Учитывая, что Анапа — всероссийская детская здравница, необходимо каждый год промывать канализационные сети, которые перегружены в десятки раз, чтобы не возникало аварийных ситуаций.

Николай Иванович предлагает создать единую краевую программу ремонта канализационных сетей, чтобы не ремонтировать каждый раз в пожарном порядке, а работать планомерно. Галицин предлагает также создать единую организационную структуру для решения этих задач, объединив ремонтные службы края в специализированную ассоциацию.

— Идеи Галицина заслуживают внимания,— говорят в Департаменте ЖКХ края. — Мы работаем над его предложениями. Они могут сделать реальным решение многих задач коммунальщиков.

Канализационные стоки Краснодара, Геленджика, Гулькевичей, Кореновска, Новокубанска, Усть-Лабинска и других городов и райцентров края изношены, находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом они, как правило, перегружены, нуждаются в реконструкциях и дополнительном строительстве новых современных коллекторов. Эта проблема становится всё острее. В Краснодаре идет застройка всё новых микрорайонов, с территорий которых надо выводить дождевые и талые воды. Здесь могли бы оказать городу помощь в решении данной жизненно важной проблемы частные инвесторы. И такие сознательные инвесторы, понимающие проблемы города, есть.

Но есть застройщики, которые пытаются уклониться от этой проблемы, чтобы не нести лишних расходов. А какие они лишние? Город — твой, заказчики — тоже. Вот и протяни городу руку помощи. Ведь проблем с ливневкой в городе выше крыши. И одним махом даже при всем желании их не решить.

Разрубить гордиев узел коммунальных проблем города да и края могла бы разработка и реализация целевых программ по капитальному ремонту систем канализации, их реконструкции и строительству новых. Без этого невозможно сколько-нибудь реально улучшить санитарно-экологическую ситуацию в крае и его столице.

Проблемы ливневой канализации требуют неусыпного внимания и немалых финансовых затрат. Но без этого невозможно решить многосложные коммунальные задачи ливневой канализации ЖКХ, как то: состояние реки Кубани, несанкционированные подключения к существующим сетям ливневой канализации и многое другое.

Тем не менее столица Кубани пытается их решать. Так, сегодня эффективно работает межведомственная комиссия по предотвращению загрязнения реки Кубани неочищенными сточными водами, сбрасываемыми по ливневым коллекторам на территории Краснодара. Только с февраля 2015 года обследовано 160 километров сетей в кубанской столице из 850, имеющихся в городе. В ходе такой работы выявлено более тысячи врезок в сети ливневой канализации. И сразу началось выяснение, насколько они законны. Семьдесят три незаконные врезки на следующий день сразу затампонировались. Составлено 228 протоколов об административных правонарушениях по краевому закону №608. Всех самовольщиков выявили члены рабочих групп. Такие группы работают в каждом внутригородском округе.

Представители межведомственной комиссии проводят мониторинг и обследование территорий и выявляют самовольные врезки. Информация обрабатывается, и выясняется, законна эта врезка или нет. Если самовольные, нарушителей приглашают на окружное заседание комиссии — нарушителям выдаются предписания согласно Правилам благоустройства Краснодара и краевому закону №608. Нарушителям дается время, в течение которого они должны сами устранить самовольную врезку. Если этого не происходит, то нарушителя привлекаются к административной ответственности. После такой меры, как правило, эффект в большинстве случаев не заставляет себя ждать. Собственники ликвидируют незаконное подключение фекальной канализации к ливневой.

Надо помнить, что подключение фекальной канализации к системе ливневой канализации небезопасно и незаконно. Это приводит к попаданию сточных вод сначала в ливневку, затем в реку Кубань без очистки. Задача вневедомственной комиссии — выявить все незаконные врезки для того, чтобы обезопасить реку Кубань и другие водоемы. Члены комиссии призывают врезчиков самим переподключиться из своей ливневой канализации в фекальную. Кто-то отреагировал и сейчас снимает проблему, а кто-то проигнорировал в надежде, что останется незамеченным, и продолжал сбрасывать хозяйственно-бытовые стоки в ливневую канализацию. Их ждут в таких случаях штрафы. Комиссией в случае повторного нарушения материалы направляются в прокуратуру или иные надзорные органы для принятия мер.

Виктор БОГДАНОВ