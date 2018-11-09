Краснокнижники

Я срезал семейку осенних опят, взобравшихся на буковый пень словно только для того, чтобы лучше обозревать окрестности: уже тронутые киноварью листья канадского клена, золото осин, пронзительную зелень бузины, не признающей общего порядка вещей,— и вдруг услышал легкий треск. Я огляделся: кто бы мог быть причиной нарушения полнейшей тишины?.. И увидел грациозную косулю, осторожно пьющую воду из крохотного родника и то и дело поглядывающую по сторонам: нет ли какой опасности.

Напившись, косуля почти бесшумно вспорхнула на вершинку хребта и исчезла за ним. Словно ее здесь и не было. И она мне просто привиделась. А вскоре я услышал выстрел, который раскатился по горным увалам и долинам. И я вздрогнул: неужели охотник стрелял именно по той самой косуле, которую я видел несколько минут назад, чутко пьющую воду из прозрачного родника, беззаботно журчащего в распадке, покрытом лопухом и коричнево-красным папоротником?

Потом раздался лай охотничьих собак — и я с облегчением вздохнул. Значит, моя косуля, скорее всего это была она, избежала гибельной пули или картечи и теперь спасалась от собак. Но это было уже не так страшно. От собак она сумеет уйти. Я это знал по собственному опыту. Сам в юности любил охоту, любил запах пороха, ружейного масла, подготовку к охоте: литье свинцовых пуль, картечи и дроби, забивку патронов порохом и пыжами. Блуждание до последней возможности по горам в поисках кабанов или медведей и обещание никогда больше не соваться в лес с ружьем. Но охота, как известно, пуще неволи — и в следующий выходной зимой или поздней осенью, когда разрешен сезон закон охоты, снова отправлялся в лес.

А потом, позднее, пришло раскаяние и понимание, что убивать диких животных сродни преступлению хотя бы потому, что они часть нашего мира, в котором мы живем. Они наши братья по дому по имени Земля. Исчезнут они — исчезнем и мы. Но в подсознании у многих наших сограждан еще крепко живет прошлое, когда люди жили охотой и собирательством, и они при первой же возможности обзаводятся охотничьим снаряжением и с детским нетерпением, достойным лучшего применения, ждут открытия охотничьего сезона. Я был невольным свидетелем открытия одного из них.

Я приехал с товарищем, таким же заядлым рыбаком, как и я, в Темрюкский район, мечтая в тишине посидеть с удочкой у канальчика или протоки по соседству с лиманом.

Начальник базы с удивлением спросил нас:

— А вы что, не знаете, что сегодня открытие сезона охоты на пернатых?

— Нет,— ответили мы. — Но в конце концов какая разница, открытие чего сегодня? Что нам может помешать порыбачить?

— Здесь сегодня будет довольно шумно. Будет не до рыбалки. А там поступайте, как знаете. Я вас предупредил.

Мы выехали из Краснодара еще затемно, чтобы успеть к утреннему клеву. И потому, прежде чем сесть в лодку и отправиться в заветное место, где, как говорится, караси сами запрыгивают в лодку, решили перекусить в базовской столовке, где было шумно и многоголосо. Мы с трудом пристроились за один стол и достали свои термосы и припасы. Наше внимание привлекли несколько мужчин за соседним столом. Все в камуфляже, все здоровые и крепкие как на подбор, уже изрядно «заряженные», они весело пили мутную самогонку из четырехлитровой бутыли, как воду, то и дело наливая зелье в опорожненные стаканы.

Мы быстро перекусили и отправились на лодке по узкому каналу в давно облюбованное место. Впереди и позади нас тоже подвигались лодки с охотниками. Многие лодки были заполнены картонными коробками с охотничьим снаряжением, выпивкой, минералкой, щедрой закуской. Многие охотники продолжали щедро обмывать открытие охотничьего сезона, а другие прямо с лодок принялись палить по пролетающим стаям уток и лысух, что сразу встревожило царство пернатых. В воздухе начали кружить пеликаны, проноситься чирки. И вот уже взмыла в воздух стая невыразимо прекрасных лебедей, издающих тревожные звуки. Невольно подумалось: неужели и в них начнут палить разгоряченные выпивкой охотники? На этот раз судьба хранила этих баловней природы, призванных украшать наш мир, и они растаяли в утреннем безоблачном небе.

Вскоре все птицы, обитающие здесь или отдыхающие после перелета, поднялись в воздух. Среди них мне не удалось разглядеть ни одной краснокнижной птицы. Так называемого кудрявого пеликана, огромной птицы до 13 килограммов весом, любителя рыбы, еще недавно населяющего Восточное Приазовье, Ахтаро-Гривенские лиманы, дельты рек Черного и Азовского морей. Уже в середине пятидесятых годов в Восточном Приазовье численность розового пеликана не превышала пятидесяти гнездящихся пар. Освоение дельты реки Кубани под рисовые чеки, загрязнение рек и других водоемов пестицидами, отстрел браконьерами сыграли роковую роль. Кудрявых пеликанов не стало. Были и предложения, чтобы спасти исчезающий вид птицы, создать в местах гнездования птицы заказник, а в дельте реки Кубани — заповедник, где гнездится много водоплавающих.

Между тем в 1987—1988 годах были отмечены только четыре пары на острове Голеньком. Теперь мы можем увидеть их только на картинках. Равно как не стало в равнинных районах Кубани и в низкогорных лесах Кубани краснокнижного перелетного черного аиста.

На грани исчезновения находится колпица, не так давно еще обычная в дельте реки Кубани, в лиманных плавнях, в тростниковых зарослях, на открытых мелководьях, соленых водоемах с островами. В 1986—1987 годах в Приазовских плавнях зарегистрированы девять колоний колпицы, в которых численность птиц колебалась от шести до пятидесяти пар общей численностью около 220 пар. Колпицы нуждаются в нашей защите. Им угрожает освоение плавней, выжигание камыша, всё те же пестициды с рисовых чеков, выпас скота, браконьеры. По тем же причинам под угрозой исчезновения находится и каравайка, а также пеганка — очень крупная, ярко окрашенная утка. Места обитания в крае — Приморско-Ахтарский, Славянский, Анапский, Темрюкский и Ейский районы. Численность птиц пока довольно стабильная. Причина, вызывающая тревогу за будущее этой птицы,— фактор беспокойства, вызываемый освоением плавней, растущим обилием моторных лодок у рыбаков и охотников.

Занесена в Красную книгу России и такая редкая хищная птица, как скопа. В Краснодарском крае обитает в дельте реки Кубани, в районе Сочи. А также в горах, в местах с высокоствольными деревьями вблизи водоемов, богатых рыбой. Численность птицы имеет тенденцию к сокращению. Причины — исчезновение пойменных лесов в дельте реки Кубани, загрязнение водоемов.

Требуется устраивать искусственные гнездовья, платформы на высоких деревьях и шестах. Думается, это нам вполне по силам. В том числе школьникам-волонтерам.

В нашей с вами защите нуждаются также краснокнижные птицы, такие как белоголовый сип, беркут, стервятник, змееед, осоед, орлан-белохвост, сокол-сапсан, филин, кеклик, кавказский улар, кавказский тетерев, украшение кубанской степи дрофа. Она еще изредка встречается крае, в районах Азово-Кубанской низменности. Дрофа — типичная обитательница открытых степных пространств. Численность ее из года в год сокращается. По данным, опубликованным в Красной книге Краснодарского края, в 1994 году ее численность не превышала 400 птиц. Причины сокращения вида — распашка целины, механизация и химизация сельского хозяйства, раннее сенокошение, частая обработка полей, вытаптывание гнезд скотом, браконьерство.

Как сохранить эту удивительную птицу? Необходимо организовать заказники в местах ее гнездования, ограничить применение ядохимикатов и удобрений, ужесточить борьбу с браконьерами.

Я думал об этом в пылу сражения охотников с беззащитными птицами в день открытия охоты на пернатых. Думал и до того, и после. И всегда приходил к одному выводу. Надо запретить все виды охоты в крае и в стране. Как на пернатых, так и на животных. Их численность стремительно сокращается. А число охотников только растет. Растет и их вооруженность более современным охотничьим оружием. Мы ведем себя как Иваны, родства не помнящие. Не думая, что будет с нами и природой завтра.

На ерике, где мы с приятелем настроили свои снасти, изредка поклевывали ленивые караси и стремительные жадные окуни, не обращавшие внимания на пальбу охотников. Дело в конечном счете было не в шуме, поднятом выстрелами. Еще четверть века назад в любое время здесь можно было помимо окуней и карасей поймать зубастых щук и тяжелых лещей, осторожных судаков. Их численность, к сожалению, имеет тенденцию к сокращению.

А тут еще одна неожиданность. Азовское море почти на один процент стало солоней. И многие виды рыб ушли в северные районы Азова, в частности в Таганрогский залив и в пойму Дона, где более пресная вода. Причину возросшей солености еще предстоит изучить.

Азовское море еще на памяти многих жителей края было богато осетровыми. В конце минувшего века можно было даже выхватить на удочку из зеркала лимана трепещущую стерлядку. Сегодня она, как и другие осетровые, занесена в Красную книгу. Причина почти полного исчезновения в Азове осетровых — в утрате нерестилищ вследствие зарегулированиия стока рек гидротехническими сооружениями, заиливания русел рек и зарастания сорной растительностью, которая мешает стоку пресной воды в море.

Еще одна из причин исчезновения ценных пород рыб — загрязнение морей и рек пестицидами и удобрениями, смываемыми с полей. Конечно, сказался на исчезновении целых видов рыб в Азове неумеренный вылов. В настоящее время властями края предпринимаются огромные усилия по восстановлению популяции осетровых и других видов ценных рыб. На территории края работают нерестово-выростные хозяйства, которые выращивают миллионы мальков осетровых и других исчезающих видов рыб и выпускают их в море.

Водились на Кубани в достаточном изобилии теперь краснокнижные черноморский лосось, шемая и рыбец. А в реке Кубани и в ее многочисленных притоках можно было поймать даже диковинную миногу. Нужны усилия не только властей, но и общества, чтобы восстановить утраченные рыбные богатства.

Около тридцати лет езжу в леса Кубани на «тихую охоту». И за эту почти треть века видел в лесу пару краснокнижных косуль и одного оленя. Прямо скажем, немного.

А за одну двухчасовую поездку в горы Шварцвальда в урбанизированной Германии увидел несколько зайцев, перебегающих дорогу, и несколько косуль и ланей. Такую же картину я наблюдал в крохотной Дании. Плюс к этому тысячи лебедей, диких гусей и уток на каналах, озерах, реках страны. Да что там сельские районы Дании! В столице страны Копенгагене обитает такое количество дроздов, что их пение напоминает целый оркестр. В чем же дело? Наверное, в бережном отношении населения к природе. Каждый чувствует ответственность за состояние окружающей среды. В результате они живут в природе, они ее неразрывная часть. Нам надо учиться этому. Пока не научимся, никакие законы нам не помогут. Мы привыкли к необъятным просторам нашей страны. Привыкли к тому, что ее природные богатства неисчислимы и «наша задача — взять их у нее». Этому нас учили в школе. И мы этот постулат хорошо усвоили. Прежде всего — старшее поколение. Молодое поколение уже понимает, что с природой надо обращаться бережно. На него и надежда. На волонтеров. Еще недавно над ними посмеивались. Мол, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Время показало, что волонтеры могут многое, в том числе постоять за природу. Это надо использовать. В прошлом году, объявленном как Год экологии, два миллиона молодежи приняли участие в наведении чистоты в стране, в том числе молодежь занималась уборкой мусора на берегах озер, рек, морей. Волонтеры могут принять деятельное участие в наведение порядка и в нашем русском лесу, засоренном остатками древесины, оставленными недобросовестными заготовителями леса — как индивидуальными, так и коммерческими, а также бытовыми отходами грибников и сборщиков ягод, орехов, оставляющих после себя полиэтиленовую посуду, металлические консервные банки и полиэтиленовые пакеты.

Сегодня экологическое состояние экосистем края вызывает серьезную тревогу. Идет широкая вырубка лесов в предгорных и горных экосистемах, где формируется до 90 процентов стока кубанских рек. Леса Кубани обеспечивают перевод в грунтовый сток все реки, текущие со склонов Кавказского хребта. Однако вырубка леса на этих склонах за последние годы отрицательно сказалась на полноводности рек, исчезновении ручьев и малых рек, усилении эрозии горных почв, учащении оползней, нарушении гидрологического режима ценнейших минеральных источников в Горячеключевском, Сочинском, Геленджикском, Апшеронском и других районах края.

В 1974 году в нашей стране была учреждена Красная книга страны, которая стала научной основой для разработки мер по сохранению отдельных видов животных и растений. Уточнение и углубление знаний о редких видах животных и растений — задача Красной книги Краснодарского края. В 2017 году вышло уже третье издание книги. Оно привлекло внимание широкой общественности и способствует активизации движения по охране природы.

Виктор БОГДАНОВ