С 1 марта 2018 года Федеральная налоговая служба начала второй этап приема специальных деклараций

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. №140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подать специальную декларацию можно в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Налогоплательщики могут задекларировать следующее имущество: недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские счета, включая контролируемое через номинальных владельцев.

Декларант может представить декларации в налоговые органы на бумажном носителе лично или через уполномоченных представителей. Формы деклараций должны заполняться от руки или распечатываться на принтере. Печатную форму декларации можно подготовить с использованием бесплатного программного обеспечения, размещенного на сайте ФНС России.

Цель кампании — обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить их имущественные интересы, в том числе за пределами России, создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей, которые установлены законами о налогах и сборах.

Физические лица имеют право представлять декларации непосредственно в ФНС России или в налоговые органы по месту жительства или месту пребывания.

С подробным перечнем вопросов и ответов по специальной декларации вы можете ознакомиться в сервисе «Часто задаваемые вопросы» на сайте ФНС России www.nalog.ru.