Во имя безопасности транспорта в тоннелях

В подразделении транспортной безопасности «Красная Поляна» (начальник команды — Артур Сеферян) Сочинского отряда (начальник отряда — заместитель директора филиал Вадим Васильченко) ведомственной охраны Минтранса России 1 ноября 2018 года проведено специальное учение.

В ходе учения отрабатывались действия работников ведомственной охраны Минтранса России по пресечению попыток совершения противоправных действий на охраняемом объекте и организация взаимодействия дежурной смены с представителями заказчика и правоохранительными органами города Сочи.

Объект учений — автодорожный тоннель №1 на совмещенной (автомобильная и железная) дороге Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-сервис».

Представители руководства филиала и отдела полиции пгт Красная Поляна проверили реальность плана взаимодействия Сочинского отряда при возникновении чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте, а также действия постов караула под руководством Ашота Полояна из отделения «Форельное» при проникновении на охраняемый объект постороннего лица и при обнаружении в тоннеле предмета с признаками взрывного устройства.

Подводя итоги, руководитель учения — первый заместитель директора Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса» России Александр Репников обратил внимание его участников на строгое и точное выполнение требований личной безопасности при выполнении задач охраны внутри тоннелей и на действующих автомагистралях.

Действия дежурной смены отделения, руководимого Эдуардом Кондаковым, в ходе учений оценены на хорошо.

В. СЛОБОДЕНЮК, ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России»