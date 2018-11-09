Активисты ОНФ взяли под контроль ликвидацию свалок на землях сельхозназначения в Краснодаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае добиваются ликвидации несанкционированных свалок строительных отходов на территории земель сельхозназначения, расположенных в краевом центре. Сигнал о незаконном размещении отходов поступил в региональное отделение ОНФ при помощи нового инструмента обратной связи с гражданами – «красной кнопки».

На сайт Общероссийского Народного фронта поступил сигнал о несанкционированной свалке на территории Краснодара. Также по данному правонарушению жалоба поступила в межрегиональное управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В ходе совместного рейда представителей Народного фронта и специалистов Росприроднадзора было установлено, что на территории поселка Индустриальный города Краснодара функционируют две несанкционированные свалки строительных отходов, в результате чего почве, как объекту охраны окружающей среды, наносится непоправимый вред. Территория, на которой обнаружены свалки, относится к категории сельхозземель, и в дальнейшем будет практически невозможно использовать эти участки по целевому назначению.

На контейнерах со строительным мусором были обнаружены контакты компании, которая оказывала услуги по вывозу мусора на данную территорию. При этом, согласно информации, размещенной в сети Интернет, данная организация занимается иными видами деятельности и не имеет никакого отношения к вывозу и утилизации отходов выявленной категории опасности.

«При осмотре загрязненной территории были обнаружены отходы предположительно IV класса опасности, на вывоз и утилизацию которых необходимо иметь соответствующую лицензию. Информация о том, кто именно может оказывать услуги подобного рода, размещена на сайте Росприроднадзора. После получения результатов отбора проб, взятых сотрудниками экологической лаборатории, будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении», – прокомментировал начальник отдела государственного экологического надзора и государственного земельного надзора Росприроднадзора Евгений Порфирьев.

По итогам данной проверки и на основании п. 3.2 ст.10 федерального закона №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в адрес компании направлен запрос о предоставлении пояснений по данному факту.

«Невозможно не реагировать на подобные вещи. Особенно поражает тот факт, что в черте города Краснодара, в достаточно оживленном месте предприимчивые «бизнесмены» превратили сельхозземли в крупные свалки строительного мусора, при этом взимая за это плату. Считаем, что такие правонарушения наносят непоправимый ущерб экологии Кубани и должны

пресекаться самым строгим образом», – отметил эксперт ОНФ в Краснодарском крае Андрей Балакирев.

Активисты Народного фронта взяли под контроль данную свалку и продолжат совместно с надзорными ведомствами края и неравнодушными гражданам вести работу по выявлению несанкционированных свалок.

На сегодняшний день по Краснодарскому краю неравнодушными жителями и активистами ОНФ на интерактивной карте свалок уже отмечены 282 места расположения несанкционированного складирования отходов.

При непосредственном участии Народного фронта 140 из них убрали, по остальным ведется активная работа. Каждый гражданин, обнаруживший свалку в неположенном месте, может отметить ее местонахождение красным флажком на интерактивной карте проекта ОНФ по ссылке: http://kartasvalok.ru/http://картасвалок.рф/.