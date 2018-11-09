ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ведет замену сетей в поселке Стрелка

На Таманском полуострове продолжается обновление аварийных участков поселковых водопроводных сетей. В настоящее время в поселке Стрелка Темрюкского района по улице Зои Космодемьянской специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» ведут работы по замене аварийного водовода протяженностью 570 метров.

«Участок старого водовода по улице Зои Космодемьянской был сильно изношен. Это приводило к значительному количеству порывов и как следствие, от жителей поселка поступало много жалоб. Поэтому было принято решение полностью заменить аварийный участок водопроводных сетей. Работы, направленные на улучшение качества услуги для потребителей, будут выполнены в рамках производственной программы. Изношенные асбоцементные трубы будут заменены на новые пластиковые диаметром 160 мм со сроком эксплуатации не менее 50 лет», - рассказал Анатолий Горбенко, заместитель начальника РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Стоит отметить, что в поселке Стрелка проводятся работы не только по замене изношенных сетей, но и ведется строительство новых. Так, силами Краснострельского сельского поселения Темрюкского района реализуется проект по благоустройству нового микрорайона. Длина участка прокладки водопровода составляет порядка 1900 метров, диаметр - 110 мм. В пятницу 2 ноября специалисты «Таманского группового водопровода» провели испытания построенного трубопровода на прочность и герметичность, выполнили работы по его дезинфекции и промывке, после чего новый водовод был введен в эксплуатацию.