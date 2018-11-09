В Анапе адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, Анапским городским отделом УФССП по краю расследовалось уголовное дело в отношении мужчины об уклонении от погашения кредиторской задолженности и незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту. На период проведения следственных действий адвокат оказывал юридические услуги гражданину по данному уголовному делу. После окончания расследования оно было направлено в суд для рассмотрения по существу, при этом адвокат уже не представлял интересы обвиняемого. Введя мужчину в заблуждение, обвиняемый сообщил, что при условии передачи ему 3 миллионов рублей сможет способствовать назначению мужчине наказания, не связанного с лишением свободы. О поступившем противоправном предложении мужчина сообщил в правоохранительные органы. Встретившись в июне 2018 года, адвокат с целью создания видимости законности своих действий предоставил мужчине для подписания соглашение на оказание юридических услуг, после чего заявитель передал ему требуемую сумму денег. Между тем, распорядиться полученными деньгами обвиняемый не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база¸ в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю