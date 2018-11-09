Законы о стратегическом планировании и стимулировании промышленности приняты Госдумой в первом чтении

Депутаты Государственной Думы РФ на прошедшем заседании приняли в первом чтении два важных для муниципалитетов законопроекта. Один касается функционирования системы стратегического планирования, второй – полномочий регионов по стимулированию развития промышленности. Оба документа представил Владимир Евланов.

Он рассказал о предлагаемых поправках в Закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который в первой редакции был принят Государственной Думой РФ в 2014 году. Цель документа – создать правовую основу для разработки, построения и функционирования комплексной системы государственного стратегического планирования социально-экономического развития страны.

В действующем законе прописаны действия по стратегическому планированию на федеральном и региональном уровне. А в части муниципалитетов такой механизм прописан достаточно поверхностно. Поправки в документ, по мнению разработчиков, позволят создать на всех уровнях стратегического планирования единые принципы, подходы, методологию и перечень документов.

«Хочу отметить, что документы стратегического планирования на муниципальном уровне разрабатываются только на добровольной основе и только по решению органа местного самоуправления, – подчеркнул Владимир Евланов. – Это позволит с одной стороны, не нагружать этой работой те муниципальные образования, которые к ней пока не готовы. С другой стороны, поможет упорядочить, стандартизировать и увязать с вышестоящими уровнями (региональным и федеральным) документы, которые уже разрабатываются и принимаются в некоторых муниципалитетах. В качестве положительного примера приведу город Краснодар, где сейчас разрабатывается и утверждается Стратегия развития до 2030 года, которая при этом «увязана» со стратегией развития Краснодарского края-2030. Однако, так происходит далеко не в каждом регионе».

По мнению депутата, система стратегического планирования в Российской Федерации должна быть единой на всех уровнях. Это даст возможность проводить мониторинг этой деятельности в режиме он-лайн и давать объективную оценку эффективности этих документов. Особенно это необходимо при переходе на цифровые технологии в управлении, а также на новые подходы к территориально-пространственному планированию.

Владимир Евланов также рассказал о предлагаемых поправках в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», разработанный Законодательным собранием края, по которому депутат выступил представителем этого закона в Государственной Думе. Как отметил парламентарий, к полномочиям

региональных органов власти в этом документе планируется отнести стимулирование деятельности в сфере промышленности. В настоящее время такое право прописано только в законе «О промышленной политике в Российской Федерации». Принятие данной поправки усилит участие регионов в развитии промышленности на всех территориях Российской федерации.

Оба законопроекта, представленные Владимиром Евлановым перед коллегами, приняты на заседании Госдумы в первом чтении.